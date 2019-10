El pasado domingo salió a la luz un vídeo en el que un grupo de policías agreden a los clientes de un restaurante en Barcelona sin motivo aparente.

La secuencia, publicada por Miquel S.Cugat, dura poco más de un minuto, pero capta la agonía de los ciudadanos que se encontraban en la terraza del restaurante y la reacción desproporcionada de los policías.

Las imágenes se hicieron tan virales que varios medios se hicieron eco de lo sucedido este lunes, entre ellos el programa de Carme Chaparro, Cuatro al día. Tras la emisión del momento, comenzó el debate sobre este caso en concreto y las cargas policiales en Barcelona. Fue entonces cuando Javier Negre, adjunto a la Dirección Audiovisual de Unidad Editorial, dijo una frase que ha indignado a muchas personas.

"Si esos chavales estuviesen en su casa estudiando o en la universidad, que es lo que tienen que hacer, no habrían recibido ningún tipo de palo".

Unos chavales reciben una paliza de los Mossos en una terraza en Barcelona.

Javier Negre, periodista El Mundo: "Me quito el sombrero. Si esos chavales estuvieran estudiando en la universidad no habrían recibido ningún tipo de palo". Era sábado noche. No se puede ser más mierda. pic.twitter.com/aHL4fcjD5d

— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 28, 2019