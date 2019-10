Este martes se conocieron los últimos resultados de estimación de voto del CIS de cara a los comicios del 10-N. A falta de medir el impacto de las protestas por la sentencia del 'procés' y de la exhumación de Franco, (las encuestas fueron realizadas antes de estos eventos) el estudio sostiene la ventaja de Sánchez al que le da una horquilla de escaños que oscilaría entre 133 y 150.

Tras hacerse pública la encuesta, todos los medios ofrecían los datos explicando la estimación de votos y la comparación con otras encuestas para todos los principales partidos. ¿Todos? Bueno… En las redes han encontrado dos curiosos casos de ‘olvido’. Un olvido que curiosamente ya hemos vivido en otras ocasiones y, sorpresa, con el mismo partido: Unidas Podemos.

El primero de los casos es el de TVE. Tras conocerse el resultado del CIS, el Canal 24 horas dio una última hora en la que explicaron los datos, pero Podemos no apareció en el listado.

La propia cuenta de Podemos ha ironizado con el asunto:

Hemos visto este vídeo cuatro veces y aún no nos ha quedado claro cuántos escaños nos da el CIS de Tezanos ????????????‍♀️.

El segundo caso es el de Antena 3. También este martes, en el programa Antena 3 Noticias segunda edición, presentado por Vicente Vallés, ‘olvidaron’ a Podemos cuando comparaban la diferencia entre el CIS y otros sondeos que sí reflejan el efecto de Catalunya y de la exhumación de Franco. El gráfico mostraba sólo a PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, pese a que según el CIS Podemos sería tercera fuerza.

Bueno, pues TAMBIÉN para Antena 3, Unidas Podemos NO se presenta a las elecciones del 10N.

Tras las críticas, Antena 3 ha borrado todo rastro de ese gráfico. En los buscadores puede verse cómo habían creado una noticia en la web con este gráfico y ahora aparece borrada. Si uno mira el programa completo en Atresplayer el trozo donde iba esa parte aparece cortado abruptamente (minuto 3.12), pero el momento aparece completo si uno mira el programa en otra plataforma de pago (como Movistar+, por ejemplo).

Muchos tuiteros se han dado cuenta de ambos ‘olvidos’ y lo han comentado:

La TVE del PSOE pone a Ciudadanos tercero en la encuesta del CIS y hace desaparecer a Unidas Podemos. A3 también elimina a U.P de sus gráficos. Luego se extrañan de que la gente piense que tenemos los medios de comunicación más manipulados y corrompidos de Europa.

Será casualidade? TVE esquence que existe U. Podemos e situa a Cs. como terceiros na enquisa do Cis. Antena 3 non nomea a Podemos cando fala da enquisa do CIS.

Esquecementos sospeitosos na prensa española. https://t.co/ezGuk81687

— Xose García (@xosegarcialorbe) October 30, 2019