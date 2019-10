"Hace dos noches te estuve siguiendo. Me gustaría pasar la eternidad contigo". Así comienza el SMS que la marca de gafas Hawkers ha enviado a cientos de clientes. Al no llevar el nombre de la marca en la cabecera del mensaje, muchas personas, en su mayoría mujeres, lo han abierto pensado que realmente alguien les estaba siguiendo.

Al abrir el mensaje completo se puede leer: “Hace dos noches te estuve siguiendo. Me gustaría pasar la eternidad contigo. ¿Pillamos 2×1 en Hawkers en Halloween? ¡Compra ya!”.

Muchísimas usuarias a las que le ha llegado este mensaje han mostrado su enfado por la forma de banalizar el acoso y utilizarlo como una forma de publicidad.

"Esto no es un juego. No hace falta ser psicóloga forense y trabajar a diario con personas que han cometido delitos para tenerlo presente. Bromear es naturalizar y restar importancia a algo que la tiene. La violencia se combate, no se usa para vender", ha explicado Laura Rodondo (psicóloga jurídica y forense) en un hilo en el que exponía la situación.

Miro el móvil y en la previsualizacion de un sms nuevo aparece: "Hace dos noches te estuve siguiendo" Al instante se me pasa por la cabeza automáticamente algunos de los que podrían ser, pensando en quienes tienen hablan latina . Mantengo la calma y abro el mensaje flipando. — Laura Redondo (@LauraRdondo) October 28, 2019

Mientras lo hago pienso si es una broma. Nadie que me conozca un mínimo se le ocurriría jugar con algo así. El acoso no es ningún juego. Es algo real, es violencia. Me viene a la cabeza la última vez que me persiguieron y me di la vuelta y planté cara. Aún tiemblo al recordarlo. — Laura Redondo (@LauraRdondo) October 28, 2019

Entonces leo el mensaje entero que continúa: "Me gustaría pasar la eternidad contigo.¿Pillamos 2x1?Compra ya!" Al ver que es publicidad de @HawkersCo me cabreo. ¿En qué momento se les ocurre vender bromeando con el acoso? Pues la broma les acaba de costar perder a una clienta. pic.twitter.com/o7fhg0fk8N — Laura Redondo (@LauraRdondo) October 28, 2019

Esta es la vulnerabilidad que vives solo por el hecho de ser mujer. Esta es la desconsideración que viene de quienes les parece divertido bromear con acosar. Que por supuesto me imagino bien de qué tipo de "persona" pudo salir semejante idea. Desde luego nadie con sensibilidad. — Laura Redondo (@LauraRdondo) October 28, 2019

En un solo mensaje bromean con una violencia que vive más del 50%de las mujeres en el mundo, el acoso, destacando el sexual y callejero. Por supuesto meten amor romántico también. ¿Por qué no? Ya puestos el kit completo. Pues una marca más a la que no financiaré con mi dinero. pic.twitter.com/KXlftqFwJW — Laura Redondo (@LauraRdondo) October 28, 2019

Esto no es un juego. No hace falta ser psicóloga forense y trabajar a diario con personas que han cometido delitos para tenerlo presente. Bromear es naturalizar y restar importancia a algo que la tiene. La violencia se combate, no se usa para vender. Qué tristeza de todo vale. — Laura Redondo (@LauraRdondo) October 28, 2019

Redondo no ha sido la única que ha mostrado su malestar con la campaña. La red está llena de usuarios muy descontentos.

Muy mal gusto la publicidad de Hawkers. La vista previa del SMS es un “Hace dos noches te estuve siguiendo”. Otro ejemplo más de la importancia de una buena estrategia de comunicación. Baja solicitada, @HawkersCo — Noelia Hontoria (@NoeliaHontoria) October 28, 2019

Este es el método de publicidad utilizada por la marca Hawkers. Casi me da un infarto al llegarme este SMS. Muy poco afortunado... pic.twitter.com/EVHX95nABj — Adriana. (@cubobinski) October 28, 2019

Ayer me llegó este SMS de @HawkersCo

Primero se me paró el corazón.

Después me pareció LAMENTABLE

Y por último, me di de baja de todas sus newsletters por esta campaña tan asquerosa pic.twitter.com/HAa13qLBki — Marta Hortelano (@MartaHortelano) October 29, 2019