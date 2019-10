Una nueva historia de suspense tiene a medio Twitter en vilo

El verano de 2017, miles de usuarios se engancharon a la historia de Manuel Bartual contada en un hilo de Twitter. El dibujante de cómics se encontraba de vacaciones cuando, de repente, le comenzaron a pasar cosas extrañas. Así comenzaba su hilo de Twitter relatado con suspense, terror y acertijos interactivos que engancharon a cientos de miles de personas.

Bartual consiguió ganar más de 300.000 seguidores en tres días y su hilo ha pasado a la historia de Twitter en España.

Ahora, la tuitera Nagore Suárez ha enganchado a miles de personas con un hilo en el que relata la búsqueda de un chico que ha conocido en Tinder y que ha desaparecido por una extraña razón.

Llevo un tiempo quedando con un chico de Tinder. Todo iba genial pero hace un par de días que parece que se lo haya tragado la tierra. Al principio pensé que había pasado de mí, pero ahora empiezo a pensar que ha pasado algo raro. Abro hilo. ⬇️ — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

A ver, voy empezar la historia por el principio. El chico se llama Rubén (no voy a dar más detalles por aquí) hicimos match en Tinder y nos conocimos. Hemos quedado varias veces y genial, me gusta bastante la verdad. Pero la última vez le vi raro, aunque no le di importancia. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Pero justo después dejó de contestarme. Al principio flipé y pensé que había pasado de mí (ghosting en toda regla) aunque me extrañó porque todo iba bien. Pero ayer de madrugada, después de dos días sin dar señales de vida, me mandó este mensaje: pic.twitter.com/XRdS6HZpFh — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Aluciné bastante, pensé que estaría de pedo total o algo, pero la verdad es que me he quedado preocupada porque no ha vuelto a contestar. Le he llamado mil veces y no contesta. Pero es que el mensaje me parece bastante siniestro, tengo miedo de que le haya pasado algo. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Vale, me acaba de escribir un amigo suyo por Instagram. Que me sigue en Twitter porque sabe que estoy conociendo a Rubén y ha visto lo que he puesto. Él también está preocupado. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Se llama Aitor, y me ha dicho que tampoco sabe nada de Rubén, pero no solo eso. A él también le ha mandado mensajes raros en medio de la noche. pic.twitter.com/eAVBYshxcW — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Le he dicho que tengo el número de la madre de Rubén, porque un día hablamos desde su móvil porque él no tenía batería en el suyo. Pero que no me atrevo a llamarla. Aitor me ha dicho que él va a hablar con ella a ver si sabe algo. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Aunque dice que seguro que Rubén iba borracho y que no me preocupe. Pero no sé… tengo la sensación de que hay algo más. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Tengo novedades. Aitor ha hablado con la madre de Rubén, y ella le ha dicho que está de viaje. Pero eso no es todo. También le ha dicho que en los últimos años siempre se ha ido de viaje durante tres o cuatro días en estas fechas. Y no sabe a dónde. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

No entiendo nada, si todos los años se va en las mismas fechas, ¿por qué no nos ha dicho nada a Aitor ni a mí? ¿Y por qué no le dice a su madre a dónde va? Todo es bastante raro. Supongo que esperaremos a que de señales de vida, igual está en un retiro espiritual o yo que sé ????????‍♀️ — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

No me lo puedo creer... Rubén me ha llamado justo cuando estaba en la ducha. Y por supuesto ahora no me lo coge. ????????‍♀️????????‍♀️ pic.twitter.com/8zKUqbd29I — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Vale. Rubén acaba de mandarme otro mensaje. Cada vez entiendo menos. Sigue sin contestarme a nada más. De hecho ahora ni le llegan mis WhatsApp’s. ¿Qué coño quiere decir esto? Me estoy asustando ya… pic.twitter.com/m0rigYmntB — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

A VER. Que me ha dado por buscar “Arioch” en Google y me está dando algo. No sé en qué mierda se habrá metido Rubén, pero pinta mal. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Según Wikipedia Arioch es un demonio de la venganza. Un DEMONIO. Yo no sé qué pensar ya. Igual Rubén se ha metido en una secta. pic.twitter.com/y4kK06KBBv — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

He escrito a Aitor a ver si él sabe qué podemos hacer... no sé cómo pero tenemos que encontrar a Rubén. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Aitor me ha contestado. Él también ha llamado a Rubén varias veces pero nada, parece que ha apagado el móvil. Pero dice que sabe donde vive, y que conoce a su casero. Va a intentar hablar con él a ver si sabe algo. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Pues el casero (obviamente) no sabe nada. Pero le ha dicho a Aitor que nos deja una llave para que vayamos a echar un vistazo a ver si encontramos alguna pista de dónde está Rubén de viaje o qué anda metido. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Ya sabemos que en su casa no está... y no creo que encontremos mucho. Pero no se nos ha ocurrido nada mejor. Así que esta es nuestra mejor opción por el momento. Aitor va a recoger la llave y mañana vamos a la casa. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

En fin. Voy a intentar dormir, aunque creo que va a ser difícil... no paro de pensar en los mensajes, en el supuesto demonio vengador y en dónde estará metido Rubén. Mañana os cuento si encontramos algo en su casa. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Buenos días. Acabo de hablar con Aitor, él esta trabajando pero cuando salga a la hora de comer vamos para la casa de Rubén. Luego os cuento... espero que encontremos algo porque parece que sigue con el móvil apagado. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

Bueno, estoy en el autobús de camino a casa de Rubén, he quedado allí con Aitor. Seguimos sin tener más novedades de momento. pic.twitter.com/pbg4op1Qen — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

Pues ya estoy con Aitor en casa de Rubén. Vamos a entrar... a ver qué nos encontramos. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

Vais a FLIPAR. No hemos encontrado nada que nos aclare dónde está Ruben (o con quién) pero cuando hemos abierto su habitación hemos encontrado algo... que madre mía no sé ni qué decir. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

Esto es lo que hemos encontrado en la habitación. Toda la pared está forrada de artículos, fotografías y dibujos de demonios, posesiones demoniacas, apariciones de espíritus, fenómenos paranormales… pic.twitter.com/GUkoN7UrIy — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

También hay unos símbolos dibujados que creo que son sigilos o símbolos de protección. Creo que Rubén está muy asustado de alguien o...algo. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

Aitor nunca había visto esto. Dice que hace mucho tiempo que no entraba en su habitación, está alucinando también ???? — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

Pero hemos encontrado más cosas. Además de muchos libros sobre temas esotéricos, hemos encontrado una especie de diario de en el que mezcla pensamientos, sueños y reflexiones. pic.twitter.com/BzCkdfR8Fc — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

Ya sabemos que es una intromisión de su intimidad leer su diario, pero después de lo que hemos encontrado, necesitamos entender qué pasa. Voy a intentar encontrar alguna pista sobre qué está pasando y... a qué le tiene miedo Rubén. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

Creo que Rubén piensa que algo le persigue. A ver. No algo. Alguien. Ha sido difícil hacer una lectura productiva del diario, pero él cree que le persigue el espíritu de alguien que murió y conocía, o un demonio vengativo (Arioch) que esa persona ha mandado contra él. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

Lo único que sé es que Rubén está obsesionado con que le persiguen. Y creo que tiene que ver con una historia de su pasado. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

He sacado las conclusiones de esta página del diario (a ver si lo entendéis porque vaya letra tiene el amigo) pic.twitter.com/43ssAumeB6 — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

Me había quedado sin batería porque me estáis reventando las menciones ????????‍♀️ La verdad es que no sé qué pensar. ¿Animales muertos? Ahora estoy empezando a estar asustada. No creo mucho en estas cosas pero… — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

No sé a donde se ha ido ni a quién tiene que pedir perdón. Pero creo que esté donde esté está tratando de conectar con el supuesto espíritu/demonio/lo que sea, tenemos que encontrarle. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

¡TENGO UNA PISTA! Estaba leyendo el diario y al pasar unas hojas se ha caído esta foto. Son Rubén y otro niño. Si la guardaba aquí es porque es importante. Y mirad lo que pone por detrás. Es un pueblo de Navarra. pic.twitter.com/MFj7LohG9d — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

No sé si estaré loca pero creo que Rubén está allí, y que allí está la clave de lo que le pasa. Así que mañana pronto por la mañana me voy para allá. Os iré contando. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

A ver, me es IMPOSIBLE leer todos los comentarios. Pero dejad de decirme que me lie con Aitor, cabrones ????????‍♀️ — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

Buenos días. Estoy de camino al pueblo, al final voy con Aitor, así no voy sola si pasa cualquier cosa, además él conoce mejor a Rubén. Os iré contando a ver. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 30, 2019