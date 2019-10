“Cuentan con un seguro privado”; “ingresan un 30% más que el Salario Mínimo”; “un 60% colabora menos de 30 horas a la semana”… Viendo estas afirmaciones uno pensaría que está ante un trabajazo, pero se trata de un publirreportaje sobre la empresa de reparto Glovo.

El artículo promocional, publicado en El Mundo, aparece bajo el epígrafe “Startups” y se titula: “Cinco cosas que no sabías sobre los repartidores de Glovo”. Asegura, por ejemplo, que “el 73% de los repartidores está satisfecho” con la compañía, según una encuesta interna… de la compañía.

Ahora el tuitero Manu (@ManuDOMB) ha publicado su experiencia como exrepartidor y su conclusión es clara: “Pura patraña”. En un hilo que acumula miles de reacciones desmonta punto por punto el idílico publirreportaje:

Esta "noticia" de @elmundoes me ha aparecido hoy en el feed y me ha dado tanto asco que quiero hacer un #hilo para desmentir cada uno de los puntos

La empresa lo "contrata" para que a ti te salga "a un precio reducido" pero realmente es el repartidor quien se paga su seguro. Y no es obligatorio pic.twitter.com/S16dricYTc

Jaja, sí. Lo que no te dicen es que tienes que pagarlo tú.

Funciona como una suscripción plus a GLOVO: puedes sacarlo con ellos o puedes sacarlo con otro. Con ellos te saldrá más barato, obvio. Aún con todo ganarán pasta de ese acuerdo con la aseguradora...

Ni que decir tiene que no tendría que hacer falta seguro, que con que te contratasen como dios manda ya se encargaría la seguridad social o la mutua de turno. No debería ser un favor esto ????

La propia aplicación en la que gestionas la recogida y entrega del pedido te marca el tiempo que has dedicado a él y ya os puedo decir que si cumples estrictamente con las normas de seguridad vial no llegas al tiempo "aceptable" de reparto

No solo es importante repartir rápido (= de forma poco segura) para ganar dinero, sino también para que tu puntuación no caiga y te dejen sin horas de trabajo

Si la mayoría de repartidores estaban en situación de desempleo antes de empezar a trabajar con GLOVO se demuestra que no son repartidores autónomos como la empresa se empeña en vender. Son falsos autónomos pic.twitter.com/heexeqfqpz

Por aquí les ha salido rana el publirreportaje, creo. Están dejando bastante claro que los repartidores no son autónomos, independientes a la empresa, y que su relación con GLOVO es la fuente principal de sustento

O sea, es que no es ni la mitad de la mitad pic.twitter.com/m1y6zmyknD

Mira, me cago en todo. Si queréis os enseño una factura mensual de cuando trabajaba allí. Ni de coña se acerca a eso

A ver esto es fácil: te pagan por pedido, no por hora, por lo que si no hay pedidos no cobras aunque estés en la puta calle con la mochila

Las personas que veis esperando cerca de los McDonald's con las mochilas? No están cobrando por estar ahí, obviamente

— Manu (@ManuDOMB) October 31, 2019