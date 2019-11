Del “quiero estar en tu contra, pero no puedo”, con Rivera, al “¿tienes familiares con cáncer?”, con Iglesias. Si la diferencia de trato de las entrevistas de Pablo Motos con los políticos ha sido más que comentada en el pasado, en este caso ha llegado a unos niveles nunca vistos. Ya en anteriores elecciones, el presentador de El Hormiguero fue criticado por sus “masajes” a Albert Rivera (Ciudadanos), un candidato con el que es evidente su excelente sintonía, frente a la evidente tensión en su encuentro con el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

En esta ocasión, el momento más comentado tuvo lugar a cuenta de las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad pública. Motos le preguntó si seguía criticando esas donaciones y Pablo Iglesias respondió afirmando que “una democracia fuerte no tiene mejores equipos sanitarios dependiendo de la filantropía de nadie. Cobra impuestos a los que los tienen que pagar para tener los mejores aparatos”.

En ese momento Motos le lanzó la siguiente pregunta: “¿Tú tienes alguien en tu familia con cáncer?”.

El líder del partido morado respondió: “Sí, a mi padre. A mi padre le operaron de un cáncer de pulmón y le extirparon un nódulo de un pulmón”. Después también explicó que su suegro murió de cáncer.

Además añadió: “Que mi padre tuviera que mendigar a un rico que done un aparato para curarle el cáncer, en vez de que haya instituciones públicas que estén ahí para atender a cualquier ciudadano creo que es una cosa básica”. “Limosnas nada, sanidad pública”, concluyó.

La entrevista contrasta con la que hizo el pasado lunes a Rivera, en la que fue muy criticado por su frase “quiero estar en tu contra, pero no puedo”, mientras hablaban sobre Quim Torra y la situación en Catalunya.

Muchos usuarios de las redes han coincidido en criticar la pregunta de Motos:

He decidido que el año que viene no voy a pagar los impuestos que me correspondan. En vez de eso, voy a donar lo que me parezca oportuno para lo que a mí me salga de las gónadas. Así lo mismo empiezo a ser un héroe como Amancio Ortega.

— A. Sánchez Moreno (@alejandrosanmo) November 1, 2019