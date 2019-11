Mikel San José, jugador del Athletic de Bilbao, publicó un tuit este viernes en relación a las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo sobre el feminismo.

La portavoz del PP pronunció en el debate de RTVE que "no todo lo que no sea un sí necesariamente es un no", en alusión al debate sobre qué es y qué no una agresión sexual.

"Todo lo que no es un sí no es necesariamente un no" y "El cambio climático se base en supersticiones”, Cayetana Álvarez de Toledo dixit. Imposible dar más asco, oiga. — Cristina ⚡ (@crisjournals) November 1, 2019

Tras las declaraciones, el defensa nacido en Pamplona quiso opinar al respecto.

Acabo de oír a @cayetanaAT decir en la televisión pública "no todo lo que no sea un sí necesariamente es un no"

Se acaba de probar que el machismo no es un concepto únicamente masculino. Por suerte también existimos hombres feministas. — Mikel San José (@mikelsanjo6) November 1, 2019

No es la primera vez que Álvarez de Toledo desliza frases del estilo. En el último debate electoral emitido en televisión hizo hincapié en ese concepto.

Álvarez de Toledo se reafirma: "Un silencio no es necesariamente un 'no' en las relaciones sexuales" https://t.co/i3Mr5ENyUG — Público (@publico_es) April 17, 2019

Muchos tuiteros han agradecido al jugador su compromiso político, cada vez más escaso en deportistas de élite. Es de los pocos que ha defendido la huelga de futbolistas del fútbol femenino.

He leído que ningún jugador profesional se ha solidarizado con las futbolistas en huelga... Bueno, aquí @mikelsanjo6. pic.twitter.com/DVPp7VBVTP — Quique Peinado (@quiquepeinado) October 29, 2019

El problema es que hay muchos tíos que piensan así. Y van por ahí, sueltos, sin correa ni nada. #EsUnaGuerra pic.twitter.com/du7jyRKoCe — Irantzu Varela (@IrantzuVarela) November 2, 2019

Gracias Mikel como siempre, por mojarte... Ojalá algún día, fichando por el Rayo. Más futbolistas como tú, hacen falta — TuitAndRoll (@TuitAndRoll) November 2, 2019

Os podrá gustar más o menos. Pero este hombre es de lo más humano que hay en la liga. Algunos no entenderán por qué se canta tanto Mikel San José en San Mamés. Aquí está la prueba. UNO DI NOI SANJO https://t.co/2Oc3lhnOBa — Ferni (@ferni048) November 2, 2019

La gente en los comentarios de Mikel San José, vota. https://t.co/NzGamADil0 — Goyoker (@goyoker) November 2, 2019