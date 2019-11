¿Es el fondo buitre Blackstone el mayor “casero” de España? Según Pablo Iglesias en el debate sí. Según los datos… sí. Sin embargo, según el verificador de noticias Newtral es “verdad a medias”.

Durante el único debate electoral de los candidatos a las elecciones del 10-N, el líder de Podemos aseguró: “Si las familias que tienen un alquiler son amenazadas por Blackstone, que ya se ha convertido, un fondo buitre, en el mayor casero de España, hay que poner límites a Blackstone”. (Minuto 2.10.25 del debate)

Blackstone tiene unas 30.000 viviendas a través de cinco socimis dedicadas al alquiler residencial: Albirana, Euripo Fidere, Testa y Torbel. La web de verificación de noticias Newtral, pendiente en el debate de comprobar las afirmaciones de los candidatos, se dispuso a hacer un fact check de la frase, esto es comprobar su veracidad. En su pieza reconoce que el fondo buitre es “el propietario con más viviendas de este tipo en el mercado español” pero al final llega a la conclusión de que es una “verdad a medias” porque “es el mayor propietario profesional, pero el 90% del mercado del alquiler está en mano de los particulares”.

Un argumento que no ha convencido en las redes, ya que la afirmación de Iglesias es totalmente cierta, porque decir que alguien es el mayor propietario de pisos evidentemente no excluye que el resto juntos sumados tengan más. Esa sería una afirmación diferente.

Muchos tuiteros han criticado esta verificación y han tirado de ironía: “Rusia es el país más extenso del mundo. VERDAD A MEDIAS. El 97% del planeta no es Rusia. Y así todo”.

Disculpen pero no es una verdad a medias. No se habla sobre la composición de la propiedad inmobiliaria en el mercado de alquiler en su conjunto. Puntualizan ustedes x sus propios intereses pero como afirmación es 100% cierta. Espero rectifiquen. Gracias

Ese 90% no es una única entidad, son miles de individuales. Mil caseros con una casa no es lo mismo que un casero con mil casas. No hagáis trampa con la estadística, porque de "a medias"no tiene nada. La frase no era que tiene más mayoría del mercado, si no q es el que más tiene

