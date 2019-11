Tras las palabras de Santiago Abascal durante el debate electoral sobre los menores extranjeros no acompañados, las reacciones no han dejado de llegar.

Ayer, un educador social que trabaja en un piso con estos menores denunció en Twitter que, desde hace varios días, algunos vecinos han lanzado piedras a sus puertas y ventanas. "Vuestro racismo está golpeando fuerte", finaliza tras contar lo que les está ocurriendo.

Trabajo como educador social en un piso de acogida de eso que llamais #MENAs (menores extranjeros no acompañados). Desde hace varios días algunos vecinos nos lanzan piedras a las puertas y ventanas, cualquier día le abren la cabeza a alguien. Vuestro racismo está golpeando fuerte pic.twitter.com/DMTCRF0b2U — ابراهيم (@IbrBattuta) November 6, 2019

Por otra parte, una carta escrita por un hombre que llegó sólo a España cuando tenía 10 años, se ha viralizado en redes. Se llama Sidi Talebbuia y actualmente es abogado, director del despacho Tax and Legem, presidente de la Abogacía Saharaui en España y observador internacional de los Derechos Humanos.

En su carta dirigida a Vox explica que, cuando llegó a España, nadie le etiquetó como "mena" ni le acusaron de ser "un potencial delincuente". El actual abogado explica que le trataron con cariño y le apoyaron desde que llegó. También, ha añadido que él nunca ha sido detenido por la policía ni ha cometido ningún delito y que ahora practica una abogacía social concienciando en Derechos Humanos y denunciando las injusticias.

"Hoy me avergüenza ver los comentarios de algunos políticos, me sorprende la falta empatía y me preocupa la “alarma” social que algunos pretenden generar a cambio de un puñado de votos, votos que cosecharán gracias al engaño y la manipulación, votos que estarán manchados de sangre", ha explicado en su carta dirigida a la ultraderecha.

"Un crío, español o extranjero, lo llames niñato, #MENA, estudiante, menor o cómo te dé la gana, nunca dejará de ser eso... UN NIÑO".

CARTA A @vox_es Hace más de 20 años llegué a España sólo. Mis padres que fueron abandonados por España en 1975 no podían acompañarme y preferían que aprovechara la oportunidad de poder estudiar y tener un futuro mejor. Dado que no tenía más de 10 años yo era un #MENA — Sidi Talebbuia سيدي محمد الطالب بويا (@Talebbuia) November 6, 2019

En aquel entonces, nadie me etiquetó como #MENA, ni me acusó de ser un potencial delincuente, ni las abuelas que paseaban por El Barrio me temían. Mis vecinos se volcaron conmigo, me cuidaron y protegieron... me trataron como lo que era, un NIÑO. — Sidi Talebbuia سيدي محمد الطالب بويا (@Talebbuia) November 6, 2019

Como niño extranjero que llegué a España sin mis padres o como me etiquetarían algunos ahora #MENA, tengo que decir que:

- Yo jamás he cometido un delito

- Yo jamás he participado en la comisión de infracción alguna.

- Yo jamás he sido detenido por la @policia @guardiacivil — Sidi Talebbuia سيدي محمد الطالب بويا (@Talebbuia) November 6, 2019

Desde el 1º momento he recibido cariño y apoyo por la maravillosa sociedad sevillana, de la que me siento parte.

Desde el 1º momento mi familia española me acogió y trató como a un hijo más.

Desde el 1º momento mis profesores me trataron que al resto de niños. Nunca como #MENA — Sidi Talebbuia سيدي محمد الطالب بويا (@Talebbuia) November 6, 2019

20 años después intentó devolver, parte de lo que me brindó esta sociedad, practicando una abogacía social con @AbogaciayDDHH y @icam_es concienciando en materia de #DDHH y denunciando las injusticias.

¿Cuántas veces tenemos que repetir las barbaries del siglo XX? — Sidi Talebbuia سيدي محمد الطالب بويا (@Talebbuia) November 6, 2019

Hoy me avergüenza ver los comentarios de algunos políticos, me sorprende la falta empatía y me preocupa la “alarma” social que algunos pretenden generar a cambio de un puñado de votos, votos que cosecharán gracias al engaño y la manipulación, votos que estarán manchados de sangre — Sidi Talebbuia سيدي محمد الطالب بويا (@Talebbuia) November 6, 2019

Porque un crío, español o extranjero, lo llames niñato, #MENA, estudiante, menor o cómo te dé la gana, nunca dejará de ser eso... UN NIÑO. Y es deber de toda la sociedad cuidarle y protegerle, es deber de la sociedad educarle e integrarle. — Sidi Talebbuia سيدي محمد الطالب بويا (@Talebbuia) November 6, 2019

Su hilo acumula miles de retuits y muchos han aplaudido las palabras de Sidi Talebbuia.