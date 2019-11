Quizá le recuerden por momentos como aquella vez que llamó “bien comidos pasajeros” a los migrantes rescatadas por Open Arms. O ese fin de semana de furia en el que se despachó contra cualquier usuario de Twitter que le respondía, con palabras como “fascista”, “troll de mierda”, “miserable” o “basura”. O como cuando habló del Gobierno como si fuera una empresa. Se trata del multimillonario y número dos de Ciudadanos al Congreso por Madrid, Marcos de Quinto.

Ahora ha vuelto a pegarse otro tiro en el pie de su formación política consiguiendo la cuadratura del círculo: ofender a los aficionados del Betis y a los independentistas en una misma frase. En una entrevista en el diario Nius, ha asegurado: “Ser independentista es como ser del Betis, es complicado que alguna vez ganen la Liga”.

“Lo digo con cariño. No me quiero echar a la afición del Betis encima. Quien quiera ser independentista, que lo sea. Y oye, pues fenomenal, pero que no se salten la ley. Sea usted lo que quiera”, añadió.

Posteriormente ha pedido disculpas:

Todo mi respeto a la afición del Betis y disculpas por haber utilizado su club como metáfora de que (desde el cumplimiento de la ley) todo el mundo es libre de apoyar lo que quiera, independientemente de la dificultad de lograr el fin.

Dicho desde mi simpatía hacia el Betis. ???? — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) November 8, 2019

La reacción en las redes fue inmediata y Marcos de Quinto se ha hecho Trending Topic. Muchos usuarios han bromeado sobre su poco tino con esa frase y otros han recordado que el Betis ganó la Liga en 1935.

¿Cómo acabar con tus pocas posibilidades de conseguir escaños en Andalucía? Atentos: "Ser independentista es como ser del Betis" Marcos de Quinto, https://t.co/fUoqpAmlDL — César Calderón (@CesarCalderon) November 8, 2019

Marcos de Quinto apretando fuerte para conseguir el premio a la mayor gilipollez de la campaña. — MARIANO RAJOY FAKE ???????? (@marianofake) November 8, 2019

Es ver Marcos de Quinto en las tendencias y automáticamente mi cabeza suelta un «Ah shit, here we go again». pic.twitter.com/jdy6Dc3NTV — nogaret (@nogaret) November 8, 2019

- ¡Hola! Soy Marcos de Quinto. Tal vez me recuerden de momentazos como "Abro una botella de Quinta do Vale Meão"… pic.twitter.com/5E5lDye9ic — unmundolibre (@unmundolibre) November 8, 2019

Los miembros de la lista de Cs Sevilla, yendo a despedir a Marcos de Quinto al aeropuerto. pic.twitter.com/T7jlDRyoyl — Jose Aroca ???????????? (@JoseAro94271840) November 8, 2019

Villegas (director de campaña de Ciudadanos) viendo que Marcos de Quinto es TT. pic.twitter.com/4eajorHpIL — Aquel Coche (@Aquel_Coche) November 8, 2019

Marcos de Quinto, candidato de Cs por Madrid: "Ser independentista es como ser del Betis, complicado que ganen alguna vez la Liga". Maravilloso. Medio millón menos de votos en Andalucía. pic.twitter.com/ZQAkSr0nck — Daniel Muñoz (@8_danii) November 8, 2019

Marcos de Quinto: "Ser independentista es como ser del Betis, complicado que ganen alguna vez la Liga". El Betis fue campeón en la República en 1935. El equipo fue desmantelado, muchos jugadores se exiliaron y Mussolini utilizó el estadio como sede para tropas fascistas. pic.twitter.com/W8aGRrj6M3 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 8, 2019

He aquí el tal #marcosdequintos lanzando un tuit comparando al Betis con los separatistas. pic.twitter.com/F0clU3HXxO — EULE©N (@eu_leon) November 8, 2019

Qué sabrás tú del Betis miarma https://t.co/N3QAWr7tlv — Juanjo Cuéllar (@jjcuellarruiz) November 8, 2019

El Betis ganó la Liga en 1935 y con la independencia con ganar una vez basta, Coca-Colo.https://t.co/wepHQ1FHFU — No me jodas que me incomodas (@nmjqmi) November 8, 2019

El superpoder de Marcos De Quinto es la inoportunidad. — César Calderón (@CesarCalderon) November 8, 2019

Cuando crees que en Ciudadanos la cosa no puede empeorar llega Marcos de Quinto, abre la boca y pic.twitter.com/LS9P35azUZ — Inesita (@Inesita49487794) November 8, 2019

Marcos de Quinto la ha liao parda, Hulio. pic.twitter.com/zQHnxddahi — Iván MC (@MagicStyle31) November 8, 2019