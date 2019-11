El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por PP y Ciudadanos, ha sorprendido a los vecinos de varios barrios de Madrid colocando banderas de España, en concreto en Montecarmelo y Las Tablas.

La instalación, a escasos días de las elecciones, con una campaña protagonizada por la situación catalana y el ascenso de la ultraderecha en las encuestas, ha despertado las críticas en asociaciones de vecinos y en las redes sociales, donde recuerdan que en barrios como el de Montecarmelo, por ejemplo, “no hay instituto de secundaria, no hay centro cultural, faltan plazas de guardería”.

En Montecarmelo les hace falta un instituto y una biblioteca. No pasa nada: Atásquez Almeida les ha colocado una bandera de España de la hostia y ya se nota menos. pic.twitter.com/HrCevPERN1

En declaraciones a Eldiario.es, fuentes municipales han rechazado el electoralismo asegurando que “se han colocado cuando se han terminado de fabricar”.

En Twitter, muchos han criticado el "patriotismo de postureo" con banderas y sin servicios públicos:

Las Tablas ya tiene más de 15 años. Sus coles están masificados, el Instituto a medio construir. No hay centro de salud, ni biblioteca, ni polideportivo, ni comisaría, ni centro cultural. Eso sí, desde hoy cuenta con una gran bandera de España para presumir #OrgulloDelTercerMundo pic.twitter.com/shAe9FtIO5

En mi barrio, Montecarmelo, no hay centro de salud, no hay instituto de secundaria, no hay centro cultural, faltan plazas de guardería... pero para @MADRID la prioridad es colocar una enorme bandera a la entrada del barrio. Justo a tres días de las elecciones, ya es casualidad. pic.twitter.com/NMQ8vPbOUL

