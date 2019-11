El viernes, último día de campaña, el Partido Popular probó la estrategia de enviar mensajes a través de teléfono móvil a muchos ciudadanos de cara a los comicios del 10-N. Con un mensaje en torno a Catalunya y la crisis desatada tras la sentencia del procés, los estrategas de la campaña pasaron por alto varias faltas de ortografía.

Más allá de las erratas, el mensaje fue tomado a broma desde el minuto uno. Chistes sobre el tono de la misiva, manipulaciones hilarantes, críticas al PP por agenciarse números de teléfonos privados... No faltó de nada las horas previas a la jornada de reflexión.

En Twitter, donde un error se paga caro, no hubo piedad, así que seguro que Pablo Casado pasa el corrector la próxima vez que quiera mandar mensajes privados.

Pues mira Pablo, yo te pediría que me subas pan. Que no tengo pa mañana. Y si ves que los donuts están blanditos súbeme un par. Que ahora te lo pago. Gracias, salao. ???? pic.twitter.com/M7UJy9rao2

A mí no me ha llegado el SMS de Pablo Casado. Otro hombre que pasa de mí.

Estado civil: ni Pablo Casado me escribe.

Imaginaos lo mal que me va que a mí no me manda mensajes ni Pablo Casado.

