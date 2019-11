El pasado día 11 de noviembre, se confirmó que Arabia Saudí será el escenario de la Supercopa de España, pese a las protestas de las defensoras y defensores de los derechos humanos. La Federación Española de Fútbol ha confirmado que la competición se realizará en dicho país "a cambio de 40 millones por temporada". Aunque las mujeres sí podrán acceder a los partidos, las críticas no se han hecho esperar ya que, Arabia Saudí, es uno de los países que no permite el acceso de las mujeres a los estadios.

La Federación puntualizó que, aunque existiese la recomendación del Comité Ejecutivo de no jugar partidos en países en los que las mujeres tengan el acceso restringido a los estadios, quieren intentar contribuir con al aperturismo a través del fútbol.

Las redes se han sumado a una campaña en contra de la decisión de la Federación, algunas de ellas con el hashtag "#YoEstaSupercopaNoLaVeo".

"Muy apropiado todo. Vox 52 escaños y el fútbol patrio a Arabia Saudí. Total, en este país las mujeres cada vez importamos menos ... ", han dejado claro las tuiteras.

⚡️"Que RUBIALES diga que es por DINERO, pero que no venda que va a CAMBIAR ARABIA SAUDÍ". @Sandradiazarcas , contundente en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/jKr2P40qZI

Un año después se lleva la Supercopa de España a Arabia Saudí, donde actualmente una mujer no puede ir sola al estadio.

Luis Rubiales, presidente de la RFEF: "Tebas está enamorado del dinero y yo del fútbol. El Girona-Barça no se jugará en Miami por una cuestión de valores".

Como culé y mujer, este año no veré la Supercopa de España. No apoyaré a mi club, el FCB, por aceptar jugar en un país dónde no se respetan los derechos de la mujer.

Animo a las aficionadas del Real Madrid, Valencia y Atlético a que apaguen la tele.#YoEstaSupercopaNoLaVeo

— Ana Bolena (@mantonieta1536) November 12, 2019