Bueno, bueno. Notición. Fumata blanca: Gobierno a la vista

Los Picapiedra predijeron el acuerdo de gobierno, por una vez no fue Los Simpson pic.twitter.com/rfT6pE2guG

Sánchez e Iglesias han pactado nada menos que el primer Gobierno de coalición de la democracia.

Os podéis imaginar cómo está Twitter ahora mismo

Así, sin más. Cuando estábamos pensando en meses de dimes y diretes o hasta en otras elecciones, ¡boom! Rueda de prensa sorpresa

Rueda de prensa, firma y abrazo

Y menudo abrazo. La izquierda cuando abraza, abraza.

Que alguien me abrace como Pablo a Pedro. pic.twitter.com/Tc6BZFschz

Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, qué historión el suyo. Para un libro o una porno

¿Tenemos fotos? Claro que tenemos fotos

No puede faltar el "emigrante". pic.twitter.com/cjHiJb1L8d

Lo he tenido que hacer, por fin el Peblo es posible. pic.twitter.com/IB1R8KHPqO

Dios, pero ¿qué ha pasado?

Al final parece que no era tan difícil

Estamos los españoles un poco, que no nos lo acabamos de creer. Todos

Es que, claro, surgen muchas preguntas

¿Cómo se ha conseguido esto?

En la foto no se ve, pero Errejón está entre los dos, desbloqueando. pic.twitter.com/1A5XzXIi8C

¿Qué pasó para que se desatrancara todo tan rápido?

48 horas, macho

¿Pero y lo de no poder dormir?

Nada que no solucione un poco de valeriana, Pedro.

Que no se nos pase por alto que con este acuerdo Pedro Sánchez renuncia a dormir el resto de su vida. Heroico.

"Verás Pablo: la culpa de que no durmiera bien al final era del colchón" pic.twitter.com/DPf9nKiyOV

“Pedro, y si no puedes dormir tú llámame a cualquier hora que con los críos siempre estoy despierto”. pic.twitter.com/Iy3KvDeTjV

¿Hemos tenido que esperar a que hubiese 52 ultraderechistas en el Congreso?

Pero, pero, pero, pero…

Bueno, olvidemos el pasado y centrémonos en lo positivo

Twitter: ¿Y ESTO NO PUDO SER ANTES DE REPETIR ELECCIONES? Yo: pic.twitter.com/0wtpjfQqa1

Supongo que habrán convenido que este país no podía esperar más

Es que menudo giro de guión

Pocas veces me ha hecho tanta ilusión equivocarme, de verdad os lo digo ???????? https://t.co/k6fsvVuu8r

Cachis… Rivera se lo ha perdido por muy poquito

Ahora hay que mirar al futuro. ¿Qué medidas acordarán?

PSOE y Unidas Podemos pactan "un Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa". Que no tengan duda de que muchos movimientos sociales reclamarán y fiscalizarán el cumplimiento de una larga lista de medidas

De momento sabemos pocos detalles del acuerdo

- Y quiero que me dejes jugar con Monedero.

- Pedro, ya te he dicho que no pic.twitter.com/sRLCROnkw2

