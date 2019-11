Este miércoles, la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia, consumando así el golpe de Estado en un país que se ha convertido en una codiciada pieza en la guerra comercial y estratégica mundial al tener la mayor reserva mundial de litio y ser un importante productor de gas natural. Evo Morales abandonó el país y se exilió en México al temer por su vida, después de que el jefe del Ejército le “sugiriera” que renunciase al cargo. La proclamación de Áñez se ha producido con el único apoyo de los partidos opositores, tan solo una tercera parte del Parlamento.

En los últimos días, los medios de comunicación han informado sobre la situación en Bolivia pero muy pocos han tildado los hechos de “golpe de Estado”, pese a la clara intervención del Ejército. Una posición que ha recibido muchas críticas en las redes sociales:

Que no os engañe la desnortada progresía: Franco no dio ningún golpe de estado; se proclamó jefe del estado sin el apoyo del Parlamento.

Estaría bueno ponerla ahí y luego no reconocerla. https://t.co/Ew7TIrPw01

Colegas, no hace falta ser un agente del KGB para usar correctamente la expresión "golpe de Estado" aplicada a Bolivia. Y, fíjate, no pasa nada. No te entran los Geos en casa ni se te llevan en una bolsa negra. A ver si somos un poquito menos timoratos. https://t.co/J496ps8jql

— Pedro Vallín (@pvallin) November 14, 2019