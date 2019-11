“En mi opinión eso se llama golpe de Estado”. Así de claro habla Bernie Sanders, uno de los favoritos para hacerse con la candidatura demócrata en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. Una claridad con la que no muchos medios de comunicación están hablando, a la hora de definir los últimos acontecimientos en Bolivia.

Sanders hizo estas declaraciones ante el periodista Jorge Ramos de Univisión. Estas fueron sus palabras:

“Pienso que Morales hizo un muy buen trabajo aliviando la pobreza y dando al los indígenas de Bolivia una voz que no habían tenido antes. Podemos discutir sobre de si iba a por su cuatro periodo y sobre si eso era algo acertado. […] Pero al final fueron los militares los que intervinieron en el proceso y le pidieron que se marchase. Cuando los militares intervienen, Jorge, en mi opinión eso se llama golpe de Estado”.

Sanders ya habló de “golpe de Estado” el pasado día 11 en su cuenta de Twitter: “Me preocupa mucho lo que parece ser un golpe de Estado en Bolivia […] Estados Unidos debe pedir el fin de la violencia y apoyar las instituciones democráticas”, afirmó.

I am very concerned about what appears to be a coup in Bolivia, where the military, after weeks of political unrest, intervened to remove President Evo Morales. The U.S. must call for an end to violence and support Bolivia’s democratic institutions.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) November 11, 2019