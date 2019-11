“Consejos vendo que para mí no tengo”: Vox no hace ascos a la subvención a partidos que promete eliminar

“Quiero ser la voz que trabaje para eliminar los privilegios, los aforamientos, las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales, y tanto gasto político superfluo que soportamos los españoles”, decía Santiago Abascal en una carta a los votantes en las elecciones de 2015. Ahora, sin embargo, el partido ultraderechista Vox no tendrá reparos en contribuir a ese “gasto superfluo que soportamos los españoles” cobrando los 2,8 millones de euros más que le corresponden por su subida el pasado 10-N.

Tras la última cita electoral, en la que Vox logró 52 escaños, la formación recibirá 2,8 millones en concepto de subvención puntual (2,07 millones de euros por los votos recibidos y 770.484 por los escaños). Este lunes, en rueda de prensa, Abascal reconoció que no iban a renunciar a ese dinero. Ya el pasado mes de agosto Javier Ortega Smith reconocía lo mismo bajo la justificación de que no van a "salir al ruedo con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados".

Muchos ciudadanos han recordado ahora que Vox "afirma que los partidos no deberían recibir subvenciones pero no renuncian a ellas", “quiere eliminar las autonomías, pero se presenta a las elecciones autonómicas”, “están en contra de las casas de apuestas, pero votan a favor de ellas” y también que Abascal “no quiere chiringuitos pero vivió de ellos” y que “no hizo la mili y la quiere imponer”.

Vox quiere eliminar las autonomías, pero se presenta a las elecciones autonómicas. Vox está contra las subvenciones, pero no renuncia a las que le corresponden. Si eso no es ser patriotas coherentes, que vanga dios y lo vea.

Vox afirma que los partidos políticos no deberían recibir subvenciones pero ellos no renuncian a cobrar la de esta legislatura. Consejos vendo y para mí no tengo. #FelizMartes

No hizo la mili y la quiere imponer, no quiere autonomías y se presenta a todas, no quiere subvenciones pero las agarra, no quiere chiringuitos pero vivió de ellos...

Pero encargó la bandera más grande.

