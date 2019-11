Martes ya.

La semana avanza. Lenta pero avanza

¿Os habéis levantado hoy con buena cara o con la de Ayuso?

Por cierto, mucho cuidado con lo que hacéis estos días, que el INE está rastreando todo

A mí me da igual que el INE rastree mi móvil. Como todos los días, ya he pasado por cuatro museos y una Filmoteca.

En cuando al pacto para un nuevo Gobierno, todo sigue igual. Las conversaciones entre PSOE, Unidas Podemos y otros partidos, suponemos, continúan. Y las derechas y sus acólitos habituales siguen presentando ese posible Gobierno como el infierno mismo. Entre ellos, la iglesia y los empresarios. ¡Qué poco hemos cambiado en el último siglo!

Aznar ha predicho que si hay Gobierno de PSOE y Podemos, el tercer ángel tocará la trompeta y las tierras se abrirán, y el agua se convertirá en sangre y caerá del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y…

Y en otro orden de cosas, Arrimadas se ha postulado para liderar Ciudadanos. Llega un nuevo tiempo para el partido naranja

Pero vamos al meollo del día: ya hay sentencia de los ERE y como siempre, vamos a comentarlo con la humilde opinión de los tuiteros

Por cierto y antes de nada: la principal noticia de todo esto es que no se ha filtrado la sentencia. La hemos conocido cuando el tribunal la ha hecho pública. ¡Paren rotativas! ¡Increíble!

La Audiencia de Sevilla ha condenado a Griñán a 6 de cárcel y Chaves a 9 de inhabilitación

— Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) November 19, 2019

Ojo, que según esta sentencia Griñán podría acabar entrando en prisión…

Andalucía está en shock

Y Susana Díaz, para qué hablar…

Un auténtico mazazo para toda una institución como es el PSOE andaluz

Y para el propio PSOE

Aunque para mazazo el que sufrimos los ciudadanos

En total, 19 exaltos cargos y funcionarios de la Junta de Andalucía han sido condenados por transferir dinero público a una entidad pública y eludir los controles administrativos con el fin de agilizar las ayudas sociolaborales a trabajadores en reestructuración empresarial.

Lo de los ERE es una vergüenza. Da igual los paños calientes que se quieran poner. El cuento de que no es tan grave porque no hay enriquecimiento directo es de párvulos.

La Fiscalía calcula que unos 680 millones de euros salieron de las arcas públicas "sin ningún control”. Más de 6.000 trabajadores recibieron ayudas procedentes de la partida. Casi 200 se prejubilaron en empresas donde jamás habían trabajado

Un auténtico escándalo

La sentencia de los ERE es un escándalo, pero a tu lado.

Ya no persigo sueños rotos

Los he cosido con el hilo de tus ojos

Y te he cantado al son de acordes aún no inventados.

— conocer el hielo (@conocerelhielo) November 19, 2019