Por mucho que digan, desde algunos sectores, que el feminismo está superado, sólo hay que darse una vuelta por la realidad que viven muchas mujeres para darse cuenta de lo falsa que es esa afirmación.

El pasado domingo, la web Diario Gol publicó un artículo metiéndose con el físico de Scarlett Johansson, titulado: “¡Vaya barriga tiene Scarlett Johansson!”. Foto en bikini sin Photoshop".

Ahora, un nuevo artículo machista está indignando a las redes. Esta vez, Crónica Directo, web que pertenece al periódico Crónica Global, ha publicado un artículo sobre la modelo Laura Escanes, que fue madre hace dos meses de su primera hija, Roma.

La pieza, titulada: "Laura Escanes abandona a su hija para irse de copas", ha evidenciado que todavía queda mucho por hacer.

En Crónica Directo aseguran que "la mujer de Risto Mejide reaparece en una alfombra roja tras dar a luz a su pequeña hija Roma".

La modelo asistió, el pasado 18 de noviembre, a una gala benéfica para recaudar fondos para la investigación del Sida.

Las redes han criticado el artículo y se han preguntado si el medio haría lo mismo si se tratase de un hombre.

La propia Laura Escanes ha criticado la publicación: "Me parece alucinante que todavía haya artículos así", ha asegurado en su cuenta de Instagram.

Cuando me preguntan qué hace un publicista presentando @todoesmentiratv, me remito a “periodistas” como @arnauvilabuch. Pasen y lean. Si periodismo es escribir titulares tan machistas y repugnantes como éste, yo me alegro de no ser periodista, oiga. pic.twitter.com/w5QnfplNlc

— Risto Mejide (@ristomejide) November 20, 2019