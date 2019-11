65.725 millones de euros. Es la cantidad total "inyectada al sector financiero" (la mayor parte, el 82,7% proviene exclusivamente de fondos públicos, 54.353 millones de euros). El Banco de España informó este miércoles de que la cifra ha aumentado en 1.376 millones porque es el mercado, amigos. Lo repetimos porque es para repetirlo: 65.725 millones de euros.

De ellos, se estima que sólo podremos recuperar unos 14.000 millones. Y esto esperando que no llegue otro día el Banco de España y vuelva a cambiar la cifra, porque la cruda realidad es que hasta ahora el importe recuperado ha sido solamente de 4.477 millones de euros, el 6,81% del total inyectado al sector.

Todo esto, del rescate que no era un rescate. Del rescate que no iba a costar ni un euro. Del “crédito a la banca” que iba a pagar “la banca”.

En otro orden de cosas, que no tienen nada que ver con lo anterior en absoluto, para nada de nada, ni por asomo, el Banco de España ha pedido también elevar la edad de jubilación y pide definir el grado de "generosidad" del sistema de pensiones. Suyas son las conclusiones.

Los tuieros han analizado los nuevos datos del rescate bancario con una lógica comprensión, porque, como recuerda Gerardo Tecé “estas cosas pasan. Como cuando tú no puedes pagar la hipoteca. La banca lo entiende y ya está”

Yo no voy a criticar las ayudas a la banca porque una vez no me llegaba para tabaco y me dieron 65.000 millones de euros.

— Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) November 20, 2019