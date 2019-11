Continúa la estampida en Ciudadanos. Tras la debacle del partido en las elecciones del 10-N, donde pasaron de 57 a solo 10 escaños, fue Albert Rivera. Dimitió como presidente de la formación y anunció que dejaba la política, asegurando que quería “ser feliz”. Después le siguió Juan Carlos Girauta.

Ahora, la desbandada sigue y este jueves ha sido el secretario general del partido, José Manuel Villegas, el que ha anunciado que deja la dirección del partido: "Yo no voy a optar a secretario general, ni estaré en una de esas nuevas listas”, ha asegurado. También, en el mismo día, el secretario de comunicación, Fernando de Páramo, anunciaba que deja su cargo y que abandona la política: "Cierro una etapa".

Y eso sin contar la crisis anterior a las elecciones cuando otros cargos importantes como Toni Roldán, Carolina Punset, Javier Nart o Juan Vázquez abandonaron. O cuando Manuel Valls se desligó tras criticar el acercamiento de los de Rivera a la ultraderecha.

¿Estamos asistiendo a la ‘upydización’ de Ciudadanos? ¿Tiene Toni Cantó algo que ver en todo esto? ¿Recogerá Arrimadas las cenizas del partido? Muchas preguntas y alguna respuesta tuitera:

- Inés, tú no te preocupes, que pase lo que pase yo no me muevo de aquí. pic.twitter.com/mVZhXVX1Nw

— El Ninja De Las Galletas (@Chinobi_Ninja) November 21, 2019