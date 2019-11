El neoliberalismo tiene estas cosas. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reconocía en un tuit este viernes que los precios de los medicamentos en el país son demasiado caros, lo que ha llevado a que prevean importar el producto desde otros países.

La desregularización de los precios ha llevado a que las farmacéuticas impongan tasas no asumibles por los ciudadanos, por lo que al presidente le saldrá más rentable comprárselos a otros países. "¡Pronto lanzaré un plan para permitir que Florida y otros estados importen medicamentos recetados que son MUCHO MÁS BARATOS que los que tenemos ahora! Los estadounidenses que trabajan duro no merecen pagar precios tan altos por los medicamentos que necesitan. Estamos luchando DIARIAMENTE para asegurarnos de que esto SUCEDE...", dice en el tuit publicado.

.@SecAzar and I will soon release a plan to let Florida and other States import prescription drugs that are MUCH CHEAPER than what we have now! Hard-working Americans don’t deserve to pay such high prices for the drugs they need. We are fighting DAILY to make sure this HAPPENS...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2019