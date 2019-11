El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha donado esta semana esta semana 98.5 millones de dólares a docenas de ONG que ayudan a personas sin hogar. Bezos, que cuenta con un patrimonio neto de 108.700 millones de dólares, es la segunda persona más rica del mundo, después de Bill Gates, al que ha desbancado recientemente.

A las criticas por esta acción del director ejecutivo de Amazon se ha sumado el líder del partido laborista inglés, Jeremy Corbyn. El político ha afirmado que la cantidad se que ha donado Bezos se traduce en un 0.09% de la fortuna del director ejecutivo de Amazon.

En el mismo tuit, Corbyn se ha dirigido al dirigente de Amazon con un breve pero contundente mensaje: "Just pay your taxes" (sólo paga tus impuestos), escribió el dirigente. El tuit acumula más de 65.000 retuits y más de 320.000 me gusta.

That’s 0.09% of your net worth. Just pay your taxes. https://t.co/KEke1NUE8E — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 24, 2019

Con esto, el mandatario ha reabierto el debate a cerca de la baja cantidad que paga la empresa en concepto de impuestos. Esta situación ha recordado a algunos a lo que en su día hizo el presidente de Inditex, Amancio Ortega, que donó 320 millones a la sanidad pública para luchar contra el cáncer y otros 90 para construir siete residencias proyectadas por la Xunta de Galicia.

En total, la cifra que donó a la caridad Ortega, suma algo más de 400 millones de euros, pero Inditex esquivó solo entre 2011 y 2014 un total de 600 millones en impuestos gracias a la ingeniería fiscal según un informe presentado en el Europarlamento.