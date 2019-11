¡Buenos días!

¿Habéis ahorrado para el Black Friday?

Hay ofertas muy interesantes que conviene no dejar pasar...

Vamos con las noticias: dimisión en bloque de la cúpula de Vox en Murcia

Ojo a los motivos que dan: “Exceso de trabajo”

Dimite en bloque la ejecutiva de Vox Murcia por exceso de trabajo, desde luego, no se me ocurre nada más español que esto.

Bandericas de España las que quieras, pero doblar el lomo ya es otra cosa

Aunque parezca increíble yo tengo algo en común con Vox. Que no me gusta trabajar.

Es que claro, eso de levantarte y tener que ir a trabajar te parte todo el día. Lo que quejarse de los migrantes necesita menos esfuerzo

Increíble, ¿eh?

Este país es de que no te lo crees

Por cierto, en el PP siguen lavándoles la colada.

Por ejemplo, se han opuesto a vetarles en la Mesa del Congreso. Y este miércoles han votado “no” a la reprobación de Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid. Luego mucho discursito del alcalde, sí, pero a la hora de la verdad...

Porque hay que tenerlos cuadrados para hacer lo que hizo Ortega Smith el otro día ante víctimas de violencia de género

Que ahora el PP le eche el capote es algo que nadie se lo podía esperar...

Hablando de la ultraderecha, Aznar ha hablado. Otra vez. Dice que el multiculturalismo va a llegar

Asegura que las sociedades multiculturales rompen los valores de Occidente y crean populismos

Para Aznar todo lo que sea más culturas que la suya ya es demasiado

Y también dice que hay una "revuelta de carácter general contra el sistema" con "conexiones en Hong Kong, Barcelona, Líbano, Chile o Colombia". Definitivamente se le ha ido la perola

Están tan sobrados en el PP últimamente que se van a dar lecciones a otros países. Encima han enviado al empadronado

Siguen saliendo haters del posible Gobierno PSOE-Podemos. Por ejemplo, los del Círculo de Empresarios

A los españoles nos interesa mucho su opinión. Pero mucho mucho lo que tienen que decir esos señores

