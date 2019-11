El colectivo feminista Las Tesis ha conseguido un ejemplo de sororidad instantánea que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas. Una performance titulada Un violador en tu camino se ha convertido en viral y se ha reproducido en plazas de múltiples países.

Con frases como "El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas" o "el violador eres tú", la idea que originalmente era para ejecutarse en Chile, ha dado la vuelta al globo. Las mujeres han participado se han vendado los ojos y han dejado momentos que ponen la piel de gallina.

España, México, Francia, Chile, Argentina, Alemania... son decenas de países y ciudades los que se han juntado. Esta fue la actuación original.

"Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía". El performance del colectivo chileno Las Tesis se replica hoy viernes en distintos puntos del globo, como Colombia y España. Las mujeres gritan alto y claro: "el violador eres tú". pic.twitter.com/B79TCglVtH — AJ+ Español (@ajplusespanol) November 29, 2019

A lo largo del mapa la performance se fue repitiendo hasta el punto de llegar hasta lugares inhóspitos. Una prueba más de que el feminismo es la gran revolución de nuestros días.

El movimiento feminista va a salvar el mundo #ElVioladorErestú #lastesis https://t.co/ShsQQNZ4k5 — Zinnia Quirós Chacón (@zinniaqc) November 29, 2019

La performance de las feministas chilenas -creado por el colectivo porteño #Lastesis-, no solo se viraliza en todo el mundo, ahora se convierte en un símbolo y se imita por distintas agrupaciones feministas en el planeta. Acá “El violador eres tú”, hecho en Bogotá, Colombia. pic.twitter.com/WUbQWdSVsi — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) November 29, 2019

La intervención #UnVioladorEnTuCamino coreado por miles de mexicanas en el zócalo de Ciudad de México #LasTesis pic.twitter.com/yB8wVbEDi1 — Darinka Rodríguez (@atomicdarinka) November 29, 2019

¡¡EL VIOLADOR ERES TÚ!! ????

Réplica de la intervención de #Lastesis en la plaza del Museo Reina Sofía, en Madrid. #VivasNosQueremos pic.twitter.com/drHtQBkauC — FeMiGrantes (@FeMiGrantxs) November 29, 2019

Un violador en tu camino, intervención de #LasTesis en la Plaza Mayor de Madrid #ElVioladorEresTú ???????? pic.twitter.com/sxgURqLuKZ — FeMiGrantes (@FeMiGrantxs) November 30, 2019