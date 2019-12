Frank Cuesta publicó, el pasado 30 de noviembre, un vídeo en el que se burla de la joven activista Greta Thunberg. Se trata de la tercera parte de una serie que ha titulado "Los 5 bichos más raros que he tocado", entre los que se encuentra la joven a la que ha introduce con el nombre de "Gretus Amargatus".

El presentador se disfrazó de Greta con una peluca y un vestido confeccionado con un saco de color verde. "Es un animal que os podéis encontrar en cualquier evento sobre el cambio climático, en cualquier reunión internacional, cualquier sitio donde se mueva mucha pasta y la familia pueda sacar lo que pueda”, dice Cuesta dudando de las intenciones de Thunberg.

"No vais a ver a este bicho recogiendo mierda, ni limpiando, ni investigando, ni estudiando para poder ayudar al cambio climático", asegura el presentador. Las críticas no terminan con ese comentario y Cuesta también se mete con el viaje de Thunberg en catamarán para poder llegar a la Cumbre del Clima: "Va a estar siempre en botes así, de estos que no usan gasolina, pero con un bote a un lado y otro al otro por protección, ¿no? Y un helicóptero para que no le pase nada cuando atraviesa el Atlántico".

El vídeo ha recibido multitud de críticas y Frank ha tenido que subir un segundo vídeo en el que responde a sus detractores: "¿Me estoy riendo de ella? No, me estoy riendo de una situación que muchos no quieren ver. Lo que yo he intentado exponer de una manera graciosa, a lo mejor para muchos ofensiva, lo que está pasando ahora mismo con el tema del cambio climático". Además, ha añadido que Greta debería estar en el colegio y siguiendo un tratamiento para su síndrome de Asperger. "Se están aprovechando de ella y vosotros, defendiendo esta situación, os estáis aprovechando", ha explicado.

Hola @Frank_Cuesta. Quiero darte la enhorabuena por el vídeo en el que te mofas de una niña con Asperger (@GretaThunberg). Has tocado techo en la capacidad de dar asco. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) December 1, 2019

Os lo resumo: un adulto burlándose de una menor. — Twitiritera ???? (@thetwitiriter) December 1, 2019

¿Os acordáis cuando Frank Cuesta nos parecía un tipo majo? Yo tampoco. — Guillem López (@Guillemmolamil) December 2, 2019

.@Frank_Cuesta ha hecho un vídeo donde se ríe de Greta Thunberg. Puedes estar o no de acuerdo con ella, pensar que la ultillizan, contradecirla, pero reírte de ella, ya no por ser Asperger, que no es ningún problema, te estás burlando de una NIÑA. Frank, eres un MISERABLE. — Tu Hermano Político (@HPolitico_) December 1, 2019