El pasado viernes, el torero Fran Rivera y su mujer Lourdes Montes acudieron al programa Arusitys Prime de Antena 3. La entrevista no fue demasiado bien, ya que el torero sorprendió con sus respuestas sobre el reparto de las tareas domésticas.

Cuando el presentador le preguntó a Montes si su marido hacía las labores domésticas, Montes respondió que no sabía poner "ni el microondas". "Bueno, no sabe o se lo hace, que es muy cómodo eso también", prosiguió.

Tras esas palabras, Rivera reconoció que no sirve para eso. Cuando el presentador le espetó que decir eso es una excusa, el torero le explicó lo difícil que resulta hacer un colacao. "Tienes que buscar la taza, la leche, la cuchara, el azúcar, calentar la leche sacar... es que es un follón", dijo.

Este no fue el único momento criticado por los usuarios. Durante la misma entrevista, Lourdes Montes reconoció que el torero se escaquea "completamente" de las noches en las que el niño pequeño llora por la noche.

Muchos usuarios criticaron la actitud del torero aunque no se han mostrado sorprendidos porque Rivera ya ha sacado su machismo a pasear en otras ocasiones.

No saber hacerse un colacao... Ya no es ser machista, es ser inútil, jajaja

@arusitysprime #arusitysprime2 que Fran Rivera diga que no sabe hacerse un @colacao por que es muy difícil. ... No me representa. Y los aplausos enlatados del público, no los entiendo

— Isaac Gascon (@elcorcheas) November 29, 2019