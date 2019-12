Desde que el pasado 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia machista, el colectivo chileno Las Tesis lanzase una performance titulada Un violador en tu camino, su mensaje no ha dejado de correr como la pólvora en muchos países.

Los vídeos que muestran la actuación se han viralizado en redes acumulando cientos de miles de visitas.

"El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves", comienza la canción. El estribillo ha sido tomado por muchas mujeres para denunciar situaciones de violencia sexual.

Las redes se han llenado de la frase "y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía", con la que las usuarias declaran la violencia sexual que han sufrido en algún momento de su vida.

Esta acción recuerda a la ocurrida en el año 2018 tras conocerse la sentencia de la manada. La periodista Cristina Fallarás impulsó la campaña #Cuéntalo, junto a la codirectora de Público Virginia Alonso. A través de este hashtag, las mujeres narraron en Twitter las agresiones sexuales que sufrían o habían sufrido.

Ni donde estaba. (Mi ex novio me drogo y me llevo a un motel)

Y la culpa no era mía

(tenía 15 años)

Ni donde estaba

(mi casa)

Ni como vestía

(shorts)

Mi ex padrasto me arruinó la vida y aun me sigue costando ver que la culpa nunca fue mía.

— javiera (@espinosaliv) December 1, 2019