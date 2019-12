¿Que por qué cae tan mal Ortega Smith?: a lo mejor por ser xenófobo, homófobo, negacionista de la violencia de género y un “poco facha“

¿Que por qué el político ultraderechista Javier Ortega Smith cae tan mal? ¿Es quizá porque… es ultraderechista? ¿Es por sus continuos discursos xenófobos? ¿O por asegurar que mandarían al Orgullo Gay a la Casa de Campo? ¿Es por decir que las 13 rosas “torturaban mataban y violaban”? ¿O quizá es por ir al minuto de silencio de una víctima de violencia machista a montar el pollo negando la violencia machista? ¿O es por ir a provocar con sus discursos negacionistas en el Día Internacional Contra la Violencia Machista? ¿O por insultar a Ada Colau? Motivos hay unos cuantos…

Ahora, un artículo de El Español se ha hecho la pregunta con un curioso título que no ha dejado indiferente a nadie: “El enigma Ortega Smith, el falangista soltero que solo ganaba 23.000 euros: ¿por qué cae tan mal?”. Un texto que dice que tiene "tendencias falangistas", que en 2018 “cobraba menos que un cajero de Mercadona”, que no tiene “formas dulces“ y que "un poco facha sí que es", (en declaraciones de una persona) pero que no recuerda, por ejemplo, sus ataques al colectivo homosexual o a los migrantes, que algo podrían tener que ver con que caiga "mal".

El artículo ha dejado decenas de críticas. En muchas de ellas se acusa al medio de blanquear a la ultraderecha y en otras se ha optado por la ironía. No han faltado tampoco las de los seguidores del político de Vox que han cargado contra El Español por osar a decir que “cae mal”.

El enigma Adolf Hitler.

El fascista que sólo quería exterminar judios, pero amante de los perros y de la pintura. ¿Por qué cae tan mal? pic.twitter.com/2CesmBdVnH — Javier Durán (@tortondo) December 1, 2019

El enigma voldemort, el huérfano soltero que sólo habla con serpientes: por qué cae tan mal? pic.twitter.com/1VOZFzSVWQ — jel (@JelitaOficial) December 1, 2019

El enigma Sauron, el nigromante soltero que vivía en un edificio en ruinas, ¿por qué cae tan mal? — Aquel Coche (@Aquel_Coche) December 1, 2019

¿Pero cómo puede caer tan mal un falangista soltero que solo gana 23.000 euros? ¿¡Cómo puede ser?! https://t.co/zBEwM1P5j2 — Javier Calero (@fj_calero) November 30, 2019

El enigma José Bretón. Un padre amante al que le gustaba llevar a sus hijos a juguetear al parque. Por qué cae tan mal? https://t.co/OTWJb2tneb — Nicky Maduro (@nicolmaduro) December 1, 2019

¿Por qué os cae tan mal un falangista como Ortega Smith? Algo que a priori parece impensable. Periodismo de investigación para este enigma en El Español: pic.twitter.com/o7zAs0rPKJ — Garbanzos (@900lentejas) December 2, 2019

Y siempre saluda a los vecinos cuando se cruza con ellos — Juan Del Estal (@veneno_capitan) December 1, 2019

El enigma de Thanos, el del guante de seis gemas del infinito que quería destruir el mundo, ¿por qué cae tan mal? — ???????? ???????????????????? ???????? ???????????????????? ???????? (@memareoenbarco) December 1, 2019

Y sigue el blanqueo de la ultraderecha

Desde Discover de Google https://t.co/Gk1QnjdW48 — Cuchifritín (@Cuchifritn1) November 30, 2019