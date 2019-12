¡Martes!

Tuiteros sentando cátedra sobre un tema del que no tenían la más mínima idea hace 5 minutos. pic.twitter.com/w1fFhQEZfP

Hoy ha echado a andar la XIV Legislatura en el Congreso de los Diputados. La jornada ha comenzado con los diputados de Vox y PP peleándose por los escaños… Menudo espectáculo

He visto ñus cruzando el Mara de forma más ordenada de la que han entrado sus señorías al Congreso.

El diputado del PSOE por Burgos, Agustín Zamarrón, ha dirigido una vez más, con su característica barba blanca, la sesión constitutiva del Congreso

Una legislatura con 52 diputados ultraderechistas... Nos espera una buena

De momento ya ha habido un accidente: Adriana Lastra ha tropezado y se ha torcido el tobillo

Tenemos imágenes

SI YA SABEN COMO ME PONGO PA QUE ME INVITAN pic.twitter.com/zf0nkyZPjt

Y otro peor: la extrema derecha se ha hecho con una vicepresidencia del Congreso

Cambiando de tema, este lunes arrancó la Cumbre del Clima COP25 en Madrid, claro que sí

Que la cumbre del clima se celebre en el país que puso un impuesto al sol, para evitar el uso de placas solares, no deja de ser poético.

¿Cómo no celebrar la Cumbre del Clima en una ciudad cuyo alcalde tuvo como primera medida erradicar un plan que reducía las emisiones contaminantes?

Nuestro país ha demostrado, una vez más, estar a la altura. Sabemos acoger una cumbre así y estar pendientes hasta de los pequeños detalles

Una cita que acoge el foro político internacional más importante del mundo para hacer frente a la emergencia climática

Desde Corea del Norte queremos colaborar con una propuesta para combatir el cambio climático: torear la capa de ozono para que no se extinga. #CumbreDelClima

Una emergencia que muchos se niegan a reconocer y, mucho menos, a intentar atajar

Mucha expectación en los medios, que han enviado a sus mejores equipos técnicos y humanos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha ejercido de anfitrión

El mismo Almeida que hizo de quitar Madrid Central el eje de su campaña política. Crack.

Me tomo un caldito y leo algo sobre la Cumbre del Clima en twitter pic.twitter.com/a31EWscEq9

Ahora dice que él es el único que ha cumplido Madrid Central. Además no se ha reído al decirlo. Su mutación no tiene límites

-Ahora me llamo “Hoja Mecída por la Brisa”

-¿No se estará pasando, señor Almeida?

-Me he tatuado a Greta en la nalga.

-¡Tápese, por dios!

