Victoria's Secret, Miss España y la publicidad en general enseña a la sociedad un modelo de cuerpo muy específico que consigue que otros sean descartados. A modo de resumen, los cuerpos llamados "normativos" muestran a hombres y mujeres delgados y definidos como "los cuerpos válidos", cuerpos que, por otra parte, no tienen que ser necesariamente saludables, sino que deben mostrarse bonitos a ojos de la opinión publica.

Por eso, una usuaria de Twitter ha hecho un hilo para explicar que medir y pesar lo mismo que una persona con cuerpo "normativo" no significa que se tengan las mismas proporciones y que, por ese motivo, dicho cuerpo sea menos válido.

Para ello, ha utilizado a la famosa cantante Edurne. Según un portal de internet, que analiza la estatura y el cuerpo de los famosos, la cantante mide 1.70 cm y pesa 66 kilos.

"Edurne y yo medimos y pesamos lo mismo (1.7m, 66kgs). En cambio, lucimos extremadamente distinto. En el mismo peso, ella tiene más masa muscular que yo, lo que se traduce en ser más delgada. Yo tengo más grasa y más volumen", explica la tuitera.

"Las dos tenemos un cuerpo VÁLIDO, bonito y, en términos de peso y contorno de cintura, totalmente saludable. Debemos luchar por amar nuestros cuerpos tal y como sean, y cuidar nuestra salud, que es lo único que importa", añade.

La tuitera ha aprovechado para hablar de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) producidos por el ideal de belleza que se difunde y que enseña a las mujeres a intentar conseguirlo por encima de todo. "Ojalá los TCAs no existiesen, que nadie los tuviese que sufrir, pero para eso tenemos que educar a la gente en que controlar el peso debe ser únicamente por salud, no estética" ha concluido.

He vivido un TCA terrible por esto, no me cabía en la cabeza que pudiese pesar lo mismo que estas personas, aún sabiendo que era por lo de la masa muscular, después de meses de bajar peso, no aceptaba que tenía normopeso, me seguía sintiendo gorda... no se lo deseo a nadie...

— ???? ⛧???????? ???????????????????? ????????⛧ ???? (@VeganaMutante) December 2, 2019