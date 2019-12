El pasado 2 de diciembre, una alumna de un colegio de Madrid denunció, a través de su cuenta de Twitter, el tipo de charla afectivo-sexual que le habían dado en el centro.

En Tremending hemos hablado con ella y ha explicado que se trata de un colegio concertado, por lo que su financiación mayoritariamente pública aunque su administración es privada.

Según denuncia la tuitera, la charla era segregada por sexos "supuestamente", para que las alumnas preguntasen "sin vergüenza". En el hilo, que se ha hecho viral en pocos días, la alumna explica que la orientadora, durante la charla, aseguró que llevar faldas y vestidos cortos hace que las jóvenes se respetarse menos y, por lo tanto, los demás tampoco las respeten.

Ha venido una mujer, Mercedes, con un currículum muy completito, la carrera de biología, ochenta másters, cincuenta cursos, que si coach internacional, ha trabajado en la televisión, etc. Todo maravilloso y estupendo.

Pues ha comenzado diciendo cosas lógicas, que hay muchas enfermedades, que hay que tener cuidado, pues lo básico, luego que los chicos y las chicas somos iguales en cuanto a derechos, etc. 5 minutos ha durado diciendo cosas coherentes.

La joven ha denunciado que la orientadora dijo frases como:

"Ir enseñando el ombligo hace que no nos tengamos respeto".

"La feminidad de una mujer aumenta la masculinidad del hombre" y que "una mujer femenina no dice tacos, va bien vestida y se sienta bien".

"Los chicos son cazadores y las chicas recolectoras por naturaleza".

Luego, nos ha puesto una imagen de una chica en vestido corto de tirantes bajando unas escaleras con palabras que la gente supuestamente pensaba, hombres: "me la follo con mirarla", "menos mal que llevo gafas de sol y mi mujer no ve donde miro"; y mujeres: "prefiero no mirar"...

— María???? (@itsmariiaa13) December 2, 2019