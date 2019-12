El pasado 2 de diciembre, una tuitera subió dos fotografías en las que se puede ver a su familia, con 10 años de diferencia, posando con una señal de tráfico.

"En mi familia cada vez que pasan 10 años mi padre felicita el cumpleaños a mi madre robando una señal de tráfico", escribió junto a las dos fotografías.

Sabela (así se llama la tuitera), tras subir la imagen, explicó que su padre siempre devuelve las señales para no causar accidentes.

no sé exactamente de qué carretera las desatornilla pero las devuelve siempre al día siguiente no preocuparse que no va causando accidentes por ahí ni nada pic.twitter.com/pY6jvD6po3

