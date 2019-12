La película de Martin Scorsese El Irlandés no ha dejado indiferente a nadie. Tratada como un clásico desde el minuto uno de su estreno, también ha recibido críticas por ser una película que deja de lado la presencia femenina. [AVISO SPOILERS]

El largometraje que vuelve a unir a Robert De Niro y Al Pacino después de El Padrino II y Heat ha tenido una intepretación que ha generado una enorme difusión principalmente por un motivo: ha demostrado que algunos no habían entendido algunos detalles del mensaje oculto que Scorsese envió en clave semiótica.

Pasen y disfruten de esta creación de @LorenaWoodhouse.

De entrada, como ya podemos sospechar, en términos de economía de montaje estos dos planos subjetivos no tienen el menor sentido, salvo que lo que se juegue en ellos -y Scorsese lo repite machaconamente- es, precisamente, lo que no se puede escribir (el deseo) pic.twitter.com/P3CYPgfkt7

Y atención al cierre de la secuencia: un plano donde (abrazados), se dice literalmente que hay un amor, y después, una petición: no hables de lo que sientes, no hables de ese amor, nadie puede detectarlo. ¡Es que no se puede escribir con más claridad! Y hablando de abrazos... pic.twitter.com/zw6UZhQX5g

El reloj es el tiempo antes de la ejecución inminente. ¿Y dónde ocurre la ejecución? Pues en un umbral. A través de un umbral. No vemos el disparo en primer plano como no hemos visto antes el coito. Pero es obvio que la peli está diciendo lo mismo. pic.twitter.com/VEKDUa0VJf

El diálogo vuelve a decirlo claramente: Frank ese "el protegido", es su preferido, el que no puede ser tocado. En otros momentos de la peli le llama "su chico". Ahí hay un rollo de posesión deseante total. Y si no, atentas a cómo sigue el montaje de la escena... pic.twitter.com/e1XiVdNWyg

Ella es la que mirando, destruye la vida de su padre. No le pega un tiro. Hace algo peor: le pone delante un puto espejo que son sus ojos, que es su obstinado silencio, su no dejar escapar una frase fácil. Pero el golpe maestro, total, es este...

Ese primer "¿Por qué?" tiene dos lecturas narrativas. La primera, la obvia, es la del propio guion: "¿Por qué no has llamado a Jo?" (Esto es: ¿Por qué no tienes culpa, por qué no aceptas tu crimen, por qué no haces avanzar la historia?) pic.twitter.com/5KRyg7Zi57

— Lena Woodhouse (@LorenaWoodhouse) December 3, 2019