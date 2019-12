En el programa de Telecinco Viva la vida, cuando se analizó el asesinato machista de Marta Calvo, se formó un debate en torno al descuartizamiento de un cadáver. El momento tuvo lugar en la emisión de esta semana, en el programa 251 [a partir de las 3:11:10].

El show presentado por Emma García cedió la palabra a Leopoldo Ortega-Monasterio, un psicólogo que explicó los motivos que llevan a ello, aunque para el asombro de los espectadores también explicó cómo cortar un cuerpo para no dejar rastro e incluso aseguró que no es un proceso difícil.

Las respuestas en redes sociales fueron de todos los colores: ¿Cómo se puede hablar tan frívolamente de esta cuestión? Incluso la propia presentadora, tras la tesis del experto, dijo sentirse "mareadita".

Ortega-Moasterio recibió preguntas de todo tipo, como por ejemplo, si se puede evitar dejar huellas, a lo que respondió positivamente siempre que se "trocea el cuerpo, se evacúa en bolsas de basura y se echa mucha agua".

En Viva la vida un psiquiatra forense hablando sobre cómo descuartizar un cuerpo y lo fácil que es con una sierra al uso. Mátame camión. Por cierto, no es NADA fácil, yo entrevisté a un decsuartizador en prisión antes de su juicio y tela el informe policial. Desastre.

No me esperaba menos de Tele5. Tienen que mantener su nivel informativo

Mi madre está viendo Viva la vida y yo estoy aquí, escribiendo. Pero es que no he podido concentrarme cuando de pronto un señor vestido como Tom Baker en Doctor Who ha empezado a explicar muy explicitamente cómo descuartizar un cadáver.

