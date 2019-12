"Os voy a contar porqué tengo tanto asco, rabia e indignación a las TERF", dice el tuitero Pablo Robles en relación al movimiento Feminismo Radical Trans Excluyente (TERF en inglés).

El tuitero publica un extenso hilo en Twitter en el que comenta una experiencia personal que sirve para rechazar cualquier persectiva tránsfoba. Una vivencia dura y dramática que pone de relieve el bullying escolar y lo necesario que es la aceptación familiar.

Una historia que ha recibido mucho apoyo y que posteriomente Robles ha rectificado en un nuevo hilo para evitar polémicas y faltar el respeto al movimiento feminista. Aquí se puede leer la publicación, que cuenta con más de 12.000 retuits y 23.000 me gustas.

Por su puesto en casa era un tema tabu. Cada mañana quería vestir ropa de niña. Cada cumpleaños era un drama. Quería muñecas y le regalábamos coches. Y así todo.Mis padres no aceptaron nunca que no era un niño, que por algún motivo, Victor era una niña y se comportaba como tal.

A partir de la reacción de mi padre y de que no encontró apoyo en la familia Victor empezó a callar, a no hablar. A no decir nada. A llevar en silencio escondida su identidad. Su ser. A no mostrarlo. Me acuerdo que con 11 años (yo 13) le veía como una niña disfrazada de chico.

— Pablo Robles / ???? (@pablito_rob) December 6, 2019