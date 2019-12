La rapera Sara Socas está dando mucho que hablar en redes después de su actuación en una batalla de gallos celebrada en México.

La rapera ha sido aplaudida por el mensaje en contra de la violencia machista en un país en el que cada día son asesinadas al menos 10 mujeres.

En plena batalla, su contrincante empezó a decir frases machistas como: "Las mujeres más hermosas son de dónde yo nací. Agradezco el que está arriba camarada, otro día sin poder cogerme a Sara".

La réplica de Sara fue contundente: "Las hermosas están en tu país, ¿entonces por qué coño las estáis dejando morir? Solo valoráis por la belleza, no os fijáis en lo que hay dentro de su cabeza y las tratáis como si fueran milanesa", respondió Sara.

"¿Ya había acabado? Pues digo lo siento, ojalá algún día no tengáis que aplaudir estas cosas en eventos", finalizó entre aplausos y vítores.

Las redes han aplaudido el mensaje que acumula ya casi un millón de visualizaciones.

Brutal, no me van estas batallas, pero la tía no solo pone en su sitio al prenda sino también a la audiencia

— Antonio Cansino (@antoniokanzino) December 10, 2019