El pasado lunes, una tuitera subió a sus redes sociales un vídeo de catorce segundos en el que posa en ropa interior frente a un espejo.

Tan sólo un día después, la misma mujer ha explicado en un hilo que la van a despedir de su trabajo por subir dicho vídeo.

Abro hilo de cómo van a echarme del trabajo por este vídeo https://t.co/BtWM0x3HKR — lauu (@laura_tdo) December 10, 2019

Laura, así se llama la tuitera, explica en su publicación que es profesora de inglés una tarde a la semana en una academia.

Bueno pues yo soy profesora de inglés UNA (1) tarde a la semana en una academia y tengo 4 grupos de distinta edad, un grupo de 2 de primaria, dos de 4 de primaria y un 2 de la ESO — lauu (@laura_tdo) December 10, 2019

Total, que llevaba ya un par de semanas con las ganas de hacer un vídeo o algo así de mi cuerpo porque llevo siendo toda mi vida una persona rellenita y ahora que me siento más cómoda y satisfecha con mi cuerpo pues pensé que era el momento — lauu (@laura_tdo) December 10, 2019

Total, que llevaba ya un par de semanas con las ganas de hacer un vídeo o algo así de mi cuerpo porque llevo siendo toda mi vida una persona rellenita y ahora que me siento más cómoda y satisfecha con mi cuerpo pues pensé que era el momento — lauu (@laura_tdo) December 10, 2019

asiq lo grabé y lo subí, no me lo pensé mucho porque sino no lo hubiera subido, le habría encontrado 10000 defectos — lauu (@laura_tdo) December 10, 2019

Al parecer, al poco tiempo de subir el vídeo a sus redes sociales, su jefa le escribió un mensaje para reunirse con ella. En dicha reunión le explicó que "muchos padres de alumnos ya habían visto el vídeo".

y a la hora, repito: A LA HORA me llega este mensaje de mi jefa ???? en fin no quise darle muchas vueltas y deje el vídeo subido en instagram pic.twitter.com/2tCHMZDakT — lauu (@laura_tdo) December 10, 2019

y hoy me manda otro mensaje diciéndome que vaya a las 7 y media para hablar personalmente madre mía yo tal que así pic.twitter.com/21iqqICdu8 — lauu (@laura_tdo) December 10, 2019

un momento q voy a cenar ???????? — lauu (@laura_tdo) December 10, 2019

ya he llenado mi barriga asiq: sigo. ahora viene la parte en la q yo voy a la academia muy dispuesta a mantener un diálogo con mi jefa sobre cómo lo q subo en instagram no define lo buena/mala profesora q soy o el nivel de inglés q tengo aunq estaba: cagadisima pic.twitter.com/4If3UAJtWv — lauu (@laura_tdo) December 10, 2019

pero llego y obviamente no me deja hablar ???????????? ojalá tener la conversación grabada o algo porque de verdad es vomitiva literalmente. — lauu (@laura_tdo) December 10, 2019

lo primero q m dice esq muchos padres de alumnos nuestros ya habían visto el vídeo, y que se lo habían hecho llegar a ella y que había un padre que le dijo que, atención, QUE ME IBA A DENUNCIAR POR EXHIBICIONISMO. yo de verdad que estaba flipando, soy exhibicionista!! pic.twitter.com/NK7hVb4rdJ — lauu (@laura_tdo) December 10, 2019

Según cuenta la tuitera, su jefa le explicó que debía "dar ejemplo" a las alumnas y que ese vídeo no era adecuado.

después sigue y me dice cosas como:

- muchos alumnos te han dado 'me gusta', q van a pensar ahora ellos!!??

- si fueras un hombre y subieras un vídeo en calzoncillos también te diría lo mismo!

- no todo el mundo piensa como tú y pueden ver el vídeo con segundas intenciones — lauu (@laura_tdo) December 10, 2019

- eres profesora, tienes q dar ejemplo y si las niñas ven eso q ejemplo estamos dando?

- si tú estás orgullosa de tu cuerpo lo guardas para tu vida privada

en fin, diciéndome qué debo o no subir a mis redes sociales — lauu (@laura_tdo) December 10, 2019

y ya para terminar coge y me dice 'o lo borras o te echo' yo de verdad casi me echo a llorar de la impotencia, no me ha dejado prácticamente hablar y yo aún no sé si borrarlo o seguir con el trabajo — lauu (@laura_tdo) December 10, 2019

Las redes han apoyado a la profesora, pero muchos usuarios han comprendido la postura de los padres.

Nunca te prives de sentirte bien contigo misma y al que NO LE GUSTE que NO MIRE.

Mucho ánimo. — Cactitus???? (@cactitus) December 11, 2019

Lol, al igual puede elegir sobre tu vida privada por ser tu jefa. Eres profesora si pero antes de eso eres persona y tienes todo el derecho del mundo de subir lo que quieras — M&M {Manu} (@m_m02002) December 11, 2019

Y con razón de que te avisen de que no puedes subir eso a Instagram, siendo profe o si trabajas con menores o si trabajas cara al público, porque si ven que vas en el modo que te ven en Instagram pues das mala imagen. Es como los que llevan tatuajes, si se tapan con ropa bien. — Loz ???? (@LozDamuma) December 11, 2019