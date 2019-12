Desde que los ultraderechistas de Vox han llegado a la vida política española ya hemos dado noticias sobre ellos en las que hemos tenido que aclarar que no eran bromas de El Mundo Today.

Ahora hemos conocido otro caso en el que el chiste se convierte en realidad, con una postal de Navidad de Vox sin el rey Baltasar (el negro, para más señas).

Lo que parecería una broma o un chiste es una cruda realidad. El pasado martes, el concejal de Unidas Podemos en El Puerto de Santa María, José Luis Bueno, compartió la imagen, preguntándose: “¿Qué le ha pasado al Rey Baltasar? ¿Lo habéis detenido en la frontera? ¿Deportado?”. En ella aparecían tres reyes magos, pero ninguno de ellos era negro.

La foto se hizo viral y, en declaraciones a varios medios, desde Vox Cádiz se justificaron asegurando que era un “boceto” que se había filtrado y que la felicitación que al final habían elegido era otra.

El caso es que el polémico christmas se ha hecho viral y con el las bromas y los memes. Estos son algunos de los más tronchantes:

He visto la felicitación navideña de los reyes magos arios de VOX y me jodía tanto la sensación de que se habían quedado a medias que he decidido arreglarla. pic.twitter.com/cXdK0baFrG

— Siberet (@SiberetSiberet) December 11, 2019