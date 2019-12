Rocío Monasterio, presidenta del partido de ultraderecha Vox en la Comunidad de Madrid, le ha dedicado un vídeo a Julia Otero y a todos los "urbanitas" que "no han salido de las ciudades en su vida".

En el vídeo se puede ver a Monasterio dando lecciones delante de un tractor y con una amplia sonrisa.

“Este es un mensaje para todos los urbanitas tipo Julia Otero que no se han enterado todavía de que el tractor es diésel y que se atreven a criticar a Vox. Es que no se enteran, porque no han salido de las ciudades en su vida y hoy estamos aquí con la gente del campo. Invito que vengan a ver a los ganaderos, a los agricultores, a los que tienen toros, a los cazadores... y que dejen de soltar sus mantras en los medios de comunicación y ese neomarxismo y esa religión que nos quieren imponer y que de verdad está con la gente que cuida el medio ambiente. Les iría mucho mejor. Gracias”, ha explicado.

A las pocas horas, Julia Otero ha respondido de forma contundente: “Tiene de mí el mismo conocimiento que sobre la emergencia climática. Nací en una aldea de 20 personas, hija y nieta de campesinos gallegos, expulsada de mi tierra- como tantos emigrantes- por el régimen que vd.venera. La disculpo: noto que le hace ilusión ver un tractor de cerca”.

Tiene de mí el mismo conocimiento que sobre la emergencia climática. Nací en una aldea de 20 personas, hija y nieta de campesinos gallegos, expulsada de mi tierra- como tantos emigrantes- por el régimen que vd.venera. La disculpo: noto que le hace ilusión ver un tractor de cerca. https://t.co/VUMaqi2vXn — Julia Otero (@julia_otero) December 11, 2019

La respuesta ha sido tan brutal que en 14 horas ha superado los 50.000 favoritos.

madre mía, qué repaso <3 — Barbijaputa (@Barbijaputa) December 11, 2019

MARAVILLOSO — Ana Bernal-Triviño (@anaisbernal) December 11, 2019