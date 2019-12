Todo lo que hace Alfred García acapara titulares, minutos de televisión y muchos retuits. Así es desde que salió de Operación Triunfo, pasó por Eurovisión junto con Amaia y luego lanzó su disco '1016', con temas como ‘De la Tierra hasta Marte’ o ‘Que nos sigan las luces’.

En esta ocasión, se ha atrevido con algo diferente y arriesgado, un libro de poemas: ‘Con otra luz’ (Alfaguara). Y, por supuesto, hacer algo fuera de lo común tiene sus riesgos:

Algunos de los poemas del libro, han sido comentados en las redes sociales, que se han llenado de comentarios, divididos entre críticas y alabanzas:

me parece de coña q alfred garcía haya publicado un poemario en el que cuenta con un “poema” como este y yo lleve cuatro años escribiendo y no haya tenido ni una oferta de publicación de una mínima cosa pic.twitter.com/QVxM3OvCiH

Mensaje para Alfred García y toda la gente poeta en 2019: parad. No lo hacéis bien. No sabéis lo que es la poesía. Escribís fatal. Frases cortas una debajo de la otra mal puntuadas no es poesía. Habéis leído a Lorca porque os obligaban en la ESO, seguís sin ser poetas.

Incluso con el sonrojo que me ha dado todo lo que he leído del libro de Alfred, mi mensaje para “toda la gente poeta en 2019”: SEGUID. Aunque escribáis fatal. Empezad con una frase corta debajo de la otra y ya iréis encontrando vuestro propio camino. https://t.co/fctWQB8kFK

Pero sobre todo y por encima de todo, las redes se han llenado de memes y de tronchantes poemas que, según los tuiteros, podrían estar firmados por el mismísimo Alfred

En tu puerta

me cagué

creyendo que me querías.

Ahora que no me quieres

devuélveme la mierda,

que es mía.

— Alfred García.

— Quevedo 2.0 (@QuebeboVillegas) December 16, 2019