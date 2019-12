“Tenía 11 hijos, no tenía donde irme. […] Yo tenía que aguantarlo, que me diera paliza sobre paliza. Un día sí, otro no y el de en medio”. Es el terrible relato de Ana Orantes en 1997 denunciando en Canal Sur 40 años de violencia machista por parte de su marido. Trece días después, su exmarido, José Parejo, la asesinó. El caso cambió para siempre la forma de entender la violencia contra las mujeres.

Hoy Ana Orantes vuelve a estar de actualidad, después de que los padres de un alumno de un instituto de Baena (Córdoba) hayan denunciado a los profesores del centro, al estar en desacuerdo con que en el centro pusieran este vídeo durante el Día Internacional contra la Violencia de Género. Una denuncia, que llega en plena campaña de negacionismo de la violencia machista por parte del partido ultra Vox y los acuerdos de esta formación con el Partido Popular para implementar el llamado ‘pin parental’.

Ahora, muchos han recordado y compartido ese vídeo. Por ejemplo, el tuitero PabloMM ha compartido el montaje de la web Kamchatka y tras recordar lo que ha sucedido en Baena ha recordado: “Esto es lo que la ultraderecha no quiere que veas”.

Hoy, un profesor de instituto de Baena (Córdoba) declarará ante un juez por enseñarle a sus alumnos un reportaje sobre el asesinato de Ana Orantes. Unos padres le han denunciado con el apoyo de Vox. Esto es lo que la ultraderecha no quiere que veas. pic.twitter.com/Y7GShsE3mR — PabloMM (@pablom_m) December 18, 2019

Este es el vídeo completo, en Canal Sur.

016. Teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura pero hay que borrarlo en el registro de llamadas del teléfono.

Es normal que el partido del odio haga cosas de odio. La Fiscalía debería apreciar mala fe procesal, emitir escrito de reforma y deducir testimonio separado para procesar a los denunciantes. — Jaume d'Urgell (@JaumedUrgell) December 18, 2019

Me parece enfermizo que alguien se siente delante de un juez por mostrar la verdad de la violencia machista, una lacra social que sólo se erradicará justamente con eso, mostrando su cruda realidad. La ultraderecha es un cáncer. — Juan Pablo (@JuanPablo_1985) December 18, 2019

Yo como profesor, le pondría este video 1000 veces a mis alumnos. — TheBestWriterEver❤️???????? (@edgarpoe91) December 18, 2019

¿Cuando vamos a considerar a VOX como partido antidemocratico? — Goku Piojozo (@GPiojozo) December 18, 2019

El PP y Cs que han dejado que el fascismo entre a las instituciones y a nuestras vidas, son los responsables.... — Rodolfo Carbajal (@OPESI) December 18, 2019

Denunciado por educar en valores....apaga y vámonos! — Conchi ???? (@ConchiPascual3) December 18, 2019