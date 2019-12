Una maestra de primaria ha encontrado una innovadora fórmula para explicarle a sus alumnos cómo es el cuerpo humano. Buscando la clave para captar la atención de los niños, la profesora, llamada Verónica y que imparte clases a niños de ocho y nueve años, se enfundó en un traje que mostraba cómo son los órganos y los músculos de una manera muy gráfica.

La mujer llegó a la clase tapada con una bata y cuando se la quitó, la sorpresa de los pupilos fue tal que su primera reacción fue gritar. La técnica de la maestra se ha hecho viral después de que su pareja compartiera en Twitter las imágenes de la clase en la que explicó la lección sobre Anatomía.

La idea ha suscitado la curiosidad de muchos, que han preguntado por la posibilidad de adquirir el conjunto que Verónica compró en Aliexpress, como ha asegurado su pareja también en la red social.

Además, a las reacciones también se han sumado exalumnos de Verónica, que han alabado su labor cómo docente, mensajes que han hecho especial ilusión a la maestra.

Fue mi tutora en 5 y 6 de primaria, la recuerdo con gran afecto y mucho cariño. De las mejores profesoras que he tenido y más marcado me ha dejado. Me acuerdo mejor alguna de sus clases que la mayoría de la universidad. ????????????

— Ignacio Soloaga (@ignaciosoloaga) December 18, 2019