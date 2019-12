Los Mossos d'Esquadra han cargado este viernes contra varios activistas que intentaban parar un desahucio en Barcelona. La familia, con tres hijos, ha sido desalojada pese a los esfuerzos de decenas de activistas.

Para la plataforma Tsunàmi per l'Habitatge, este desahucio no tiene ningún sentido ya que la familia tiene una alternativa habitacional para el próximo mes de enero.

Los vídeos, grabados por varios activistas antideshaucios, muestran la violencia con la que han actuado los Mossos d'Esquadra. "Hoy he visto a periodistas y políticos llorar de impotencia ante un desahucio inhumano. Porque lo vivido es insólito: el poder judicial se han enrocado a pesar de que había un menor y se había acreditado que el 15 de enero se van a otro piso", ha publicado uno de los miembros de Sindicat de Llogateres i Llogaters.

Rabia e indignación ante los sucesos ocurridos en #LiviaYJuanSeQuedan Esto es lo que ocurre cuando una familia con 3 menores no puede pagar una subida del 30% en su alquiler:

Para muchos, esta familia se está convirtiendo en un símbolo de resistencia contra la subida del alquiler, ya que se negaron al aumento del 30% del alquiler y siguieron pagando el precio previamente establecido.

Por su parte, la familia ha pedido un "alquiler justo de acuerdo con los salarios" y ha pedido a los políticos que posen su mirada en la problemática de la vivienda.

"Esto no puede seguir así. Los políticos hablan mucho pero poco hacen".

"L'única lluita dolenta és la que no es lluita". La Lívia parla orgullosa de defensar el dret a l'habitatge per totes i lluitar per una regulació de lloguers real. pic.twitter.com/xOClY8b9QC

