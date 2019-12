Los «yonkizombis» del belén de Ourense son ‘trending topic’, mientras piden que sean retirados

En Navidad abundan los belenes pero muy pocos se convierten en "trending topic", como ha ocurrido con el de Ourense, que ha sido merecedor de una campaña impulsada en change.org para pedir su retirada al entender que lo componen figuras horripilantes, animales irreconocibles y castillos de saldo, hechos con cajas de electrodomésticos. Y si no era suficiente, desde el día de ayer falta el Niño Jesús mientras que a una de las figuras le falta una mano, informa la agencia EFE.

"¿Dónde está el niño Jesús?" | A gran pregunta. Igual non quería pasar toda a noite con ese musikote de fondo... O belén de #Ourense é esperpéntico. pic.twitter.com/wrqem1T1e6

Desde que se instaló en la plaza de Bispo Cesáreo, no son pocos los usuarios que han optado por tirar del humor para referirse al extraño pesebre que acoge la ciudad y que ya comparan con un capítulo de The Walking Dead, los “yonkizombis” e incluso con el Ecce Homo de Borja, que llegó -éste último- a convertirse en tema del momento por su defectuosa restauración, tal y como recoge una usuaria.

Me pregunto si el Belén del Concello de Ourense no podría ser considerado contaminación visual e incluso @MaltratoPaisaxe ????????‍♂️ pic.twitter.com/1fZo1NUHkx

Hai que recoñecer que o belén de Ourense único en España é, non minten ????. pic.twitter.com/PSX9xAdf53

El extraño pesebre se separa tanto de los cánones tradicionales que un tuitero alertaba de que puede “provocar traumas severos sobre la juventud” y “crisis de ansiedad” tras la “visión de los romanos”. También lo comparan con “un folión de carros en Chantada después de tres katrinas”. “Si este es el Belén Viviente de Jácome, hay que llamar al 061”, se puede leer en los mensajes de Twitter.

Concello de Ourense: Retiremos o arrepiante Belén de Jácome. Asina a a petición! https://t.co/ghwu3NpLIX via @change_es

how do you feel today? belen de ourense edition pic.twitter.com/53Y5fFtaEc

— v. (@vgiadas) December 19, 2019