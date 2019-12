Esperanza Aguirre la vuelve a liar con el coche: cazada hablando por el móvil y soltando el volante

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre lo ha vuelto a hacer. A su lista de incidentes al volante se ha sumado uno más después de que este sábado El Confidencial publicase un vídeo en el que aparece la expolítica hablando por teléfono móvil mientras conducía. En un momento, incluso llega a soltar el volante del vehículo.

Las imágenes fueron grabadas el pasado viernes en Madrid, aunque esta no es la primera vez que una polémica de este tipo afecta a Aguirre. El caso más conocido sucedió en el año 2014. Salieron a la luz unas imágenes en las que aparecía estacionando su coche en segunda fila de la Gran Vía, de donde se fugó en el momento en el que un agente mostró su intención de multarla. Con todo, Aguirre no escarmentó y tan solo dos meses después de este suceso volvió a parar en segunda fila, tal y como denunció Público, aunque en esa ocasión, ella no conducía el vehículo.

Recientemente, Aguirre también ha sido pillada quedándose en medio de un paso de peatones tras intentar saltarse un semáforo. Fue el pasado viernes 13 de diciembre en la céntrica calle Pez, también en Madrid, según publicó El Plural.

Además, en el coche no es el único lugar en el que ha usado el teléfono cuando no debía. Aguirre fue pillada también usando su móvil en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Fue en el año 2016, cuando ejercía el papel de portavoz del PP. Aguirre se escabulló de la sesión para atender a una radio por vía telefónica. La imagen que se hizo viral es la de la política tirada en el suelo, apoyada en una pared y hablando por teléfono.

PPillada Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, al volante hablando por y con el móvil en la mano e incluso sin las manos al volante mientras circula. Hace 1 semana fue pillada parada con el coche encima de un paso de peatones. Se sabe intocable la exlideresa. pic.twitter.com/LHJARtOW9V — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) December 22, 2019

Esta última imprudencia ha sido comentada y criticada en las redes sociales, donde algunos tuiteros han aprovechado, sobre todo, para reclamar un castigo por los hechos.

Esperanza Aguirre sigue pensando que vive en en el GTAV, conduciendo con el móvil, sin las manos en el volante en algunos momentos. A ver si la DGT le aplica algo ejemplar (Ironía ON). pic.twitter.com/263VzXc0Xg — ????AxturCelta???? (@AxturCelta) December 22, 2019

Cazan a Esperanza Aguirre hablando por el móvil mientras conduce. Es claro, evidente, tangible, que la justicia de nuestro país depende de quien seas, de qué amigos, amigotes y amiguetes disfrutes, y del grosor de la capa de cemento armado que recubra tu faz.

Justicia... pic.twitter.com/EX4OwRaECE — Carlos Rodríguez (@carlosmascotero) December 21, 2019

Tres puntitos menos ¿no? Y 200 pavos ¿no?

¿O para esto también son distintos del resto? Cazan a Esperanza Aguirre al volante mientras habla por el móvil https://t.co/scOKE1nBcv — Merli (@CARTHANIUM) December 21, 2019

Parece ser, por el vídeo que circula por ahí, que Esperanza Aguirre ha incurrido en la estupidez tan común de hablar por el móvil mientras se conduce. Igual dice que con su sueldo no se puede permitir un manos libres. Yo le pondría la multa correspondiente y otra por tonta. — Rafa López (@Garcio72) December 21, 2019

La Esperanza Aguirre es un peligro al volante. Cuando la van a retirar el carnet de conducir. Ahora resulta que va conduciendo y con el móvil hablando — 노엘리아 (@Noeluski) December 22, 2019

