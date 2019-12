Seguimos con el resumen más tremending del 2019. (Si quieres ver la primera parte haz clic aquí). Un año que creíamos que iba a ser la leche pero luego no…

En la primera parte os habíamos contado cómo la ultraderecha llegó a nuestras vidas y lo bien que le fue a la izquierda en las Autonómicas con eso de dividirse. Después, el pacto de PSOE y Podemos tras las primeras elecciones generales del año no acabó de cuajar. Por lo que sea...

Nos las prometíamos muy felices, pero tras muchas reuniones, desencuentros y varios “único escollo”... al final acabamos yendo a elecciones porque Pdr no podía dormir bien

— Serás responsable del arsenal nuclear. Llevarás el maletín con el botón rojo. — Pero no tenemos armas nucleares, Pedro. — El maletín parece de piel buena. Da el pego. pic.twitter.com/06LXkj1b4h

-Silos, Yuste y Monserrat. Es mi última oferta. -No entiendo, Pedro. -3 monasterios, lo acordado. pic.twitter.com/r043kbAhSw

-Imagínatelo: Ministerio del Tiempo. -No me jodas,Pedro, eso es una serie. pic.twitter.com/lfll0y08dX

Podemos hace un mes: Negociemos. Sánchez: Ahora no, luego.

Podemos hace tres meses: Negociemos. Sánchez: Ahora no, luego.

Y eso que la prensa hizo periodismo del bueno para intentar conseguirlo...

El Mundo consigue la exclusiva que demuestra que Podemos no está preparado para asumir cargos en el gobierno. Duras declaraciones de, esto... LA PRIMA TERCERA DE IRENE MONTERO pic.twitter.com/P1gt7ctDu3

Así que oooootra vez elecciones

"Papá, me dijiste que era cada 4 años y tengo a esta gente metida en casa todo el puto día" pic.twitter.com/Y0tAaCED6v

¿Y qué pasó en la izquierda? Pues otra vez división. Errejón se presentó a las generales con la marca Más País

En las elecciones del 10N, todo quedó parecido pero con subidón de Vox y con Ciudadanos yéndose al garete. Lo de Errejón no cuajó

Y Vox ganando en Murcia...

Y luego, cuando todo parecía perdido surgió la magia: PSOE y Podemos anunciaron por fin un acuerdo

"Verás Pablo: la culpa de que no durmiera bien al final era del colchón" pic.twitter.com/DPf9nKiyOV

Y de ahí, a las voces advirtiendo ¡que vienen los rojos! Y bueno, en esas estamos

Mención aparte, el caso de Ciudadanos, que se pusieron ellos mismos el palo entre las ruedas juntándose con la ultraderecha más rancia y al final acabaron comiéndose la leche que olía Albert

Frases que nunca se deben decir en campaña electoral: — No sabía que era ilegal. — Era joven y necesitaba el dinero. — Aún huele a leche.

Albert Rivera precisamente ha sido la principal baja política que deja el 2019

Pero ha habido alguna más: Celia Villalobos, Juan José Cortés, Suárez Illana, Girauta…

Además de las elecciones, este ha sido un año con muchas noticias. Entre ellas, el unboxing de Franco…

— paranoia in 72 (@paranoiain72) October 7, 2019

— Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) October 24, 2019

— The Raven (@the_raven77) October 20, 2019

Con el épico momento del mejor vídeo del año…

También la Cumbre del Clima, con Greta visitando Madrid

-Claro, como soy una niña me ponéis de interlocutor a otro niño, eso es un insulto, el clima es un asunto serio, ¡exijo ver al alcalde! -Es el alcalde, Greta.

Este año también hemos vivido el lío entre los taxistas y los VTC

La huelga de taxistas me afecta lo mismo que una huelga de restaurantes con tres estrellas Michelín

Tan buenos no serán los taxis si Pitbull les dedicó una canción.

Y con el brexit también hemos estado para arriba y para abajo

Un cuento de nunca acabar… que, efectivamente, aún no ha acabado

Yo entiendo muy bien el Brexit porque una vez dije que lo mandaba todo a tomar por culo pero luego no.

Un año en el que la política nos ha dado mucho para enfadarnos y también para reírnos, como cuando en febrero nos enteramos de un informe de la Guardia Civil que acreditaba la financiación ilegal del Partido Popular de Esperanza Aguirre. Las risas vinieron cuando nos enteremos del nombre que pusieron a una de las supuestas sociedades tapadera: 'Paquí Pallá SL'.

Lo de «Paquí Pallá SL» es el sujétame el cubata más épico que he visto en mi vida.

- ¿Por qué Paquí Pallá SL? - Porque el dinero público venía paquí y lo desviábamos pallá - ¿Y lo de SL? - Somos liberales - Jajajajajja Me parto contigo, Esperanza Aguirre, me parto contigo - Puedes llamarme Espe, jajajajjaja pic.twitter.com/MpoUzjTDhB

También afloró un poco el olor en nuestro país: las cloacas es lo que tienen

Y la liada de Ciudadanos en el Orgullo LGTBI, con Arrimadas montando el pollo. Inolvidable. Para la historia de este país...

Tras llegar a un acuerdo con el Ku Klus Klan para gobernar en Alabama, Citizens se queja de que no le invitan a participar en una marcha contra el racismo.

Y luego toda la movida del tema catalán, con el juicio al Procés...

He visto musicales de Broadway más coherentes que el juicio por el procés.

Los disturbios...

— The Raven (@the_raven77) October 18, 2019

Con momentos álgidos, como Arrimadas yendo a Waterloo…

#Arrimadas irá a Waterloo para decir a Puigdemont que “la república no existe”

La trampa del Fairy…

Y alguno más

— President, que ya tiene preparado el ColaCao. — ¿Con galletas de dinosaurios? — No quedan. pic.twitter.com/iUHGFzWaGn

We Will Rock You pic.twitter.com/Bd2DNSRasO

— Alberto González Vázquez (@queridoantonio) September 30, 2019