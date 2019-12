Ayer, desde la cuenta oficial del Partido Popular, se publicó un tuit en el que se acusaba al PSOE y a Unidas Podemos de meter la mano en el bolsillo de los españoles: "Al chantaje de las pensiones, PSOE y Podemos harán una subida masiva de impuestos a los españoles. Como siempre, el socialismo y el comunismo acaban metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos", publicaron.

A la "subida masiva de impuetsos" a la que se refiere el Partido Popular es a la propuesta para subir el IRPF dos puntos para las rentas de más de 130.000 euros y cuatro putos para las de más de 300.000 euros, y así se lo han recordado muchos tuiteros.

No sé a quienes afectará la subida de impuestos, pero de ser en rentas a partir de 100.000€ dudo mucho que metan la mano en el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos, más bien la meten dónde otros no lo hacían nunca.

Masiva, no. Por si no lo sabéis hay mucha gente que no llega a los 130.000€. De hecho, una inmensa mayoría.

