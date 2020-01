El año 2019 ha sido un año cargadito para Isabel Díaz Ayuso. Tanto ha sido así, que la palabra ayusada ha pasado a formar parte de nuestro diccionario.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido palabras para las mujeres, el colectivo LGTB, los "okupas" de Podemos y la crisis climática, entre otros.

Vamos a repasar 12 ayusadas que resumen perfectamente el año 2019.

En febrero de 2019, Ayuso dijo que le sorprendía que para la asesina del niño Gabriel se pidiesen tres años de prisión y que la Fiscalía solicitase tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta Cristina Cifuentes por el 'caso Máster'.

Dicha afirmación es totalmente falsa, ya que no era la Fiscalía la que pedía tres años de condena para Ana Julia Quezada, era la petición de la defensa.

La candidata del PP se coronó cuando en abril propuso que "el concebido no nacido" fuese considerado como un miembro de la unidad familiar.

Díaz Ayuso promete que un hijo "concebido no nacido será tenido en cuenta como un miembro de la familia" para que estas puedan recibir ayudas y ventajas fiscales aunque "no tiene claro y sopesará" qué ocurrirá si el bebé finalmente no nace #EPDesayunoAyuso https://t.co/33kirX5qJa pic.twitter.com/i4SC5VscJh

— Europa Press (@europapress) April 10, 2019