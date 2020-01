El mensaje de Ada Colau, recién operada de una hernia, a «los machistas» que la criticaron por tener un bulto en la barriga: «Que os den»

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aprovechó el último día del año 2019 para publicar una carta en Facebook en la que ha contado que terminó el año pasado recuperándose de una operación por una gran hernia que tenía desde su último embarazo, razón por la que tuvo que pasar por el quirófano el sábado 21 de diciembre, al día siguiente del último pleno municipal del año.

Colau explica que la operación fue bien y detalla los problemas físicos que le ha provocado la hernia a raíz de tener su segundo hijo, en abril de 2017, con 43 años. "Las mujeres hacemos una de las cosas más importantes del universo: creamos y gestamos la vida humana. Durante 9 meses nuestro cuerpo se transforma para crear un bebé. Cuando llega esa nueva vida, no siempre, pero la mayoría de las veces es motivo de enorme felicidad. Ese ha sido también mi caso: nada me ha hecho más feliz que traer al mundo y ayudar a crecer a mis dos niños preciosos. Sin embargo esa felicidad no tiene por qué compensar ni mucho menos invisibilizar los efectos colaterales que muchas mujeres (la mayoría) debemos asumir como consecuencia del proceso del embarazo", afirma Colau.

Con su explicación, la alcaldesa de Barcelona pretende "visibilizar los efectos colaterales que muchas mujeres (la mayoría)" deben asumir a raíz de un embarazo, entre los que también cita las estrías, la baja autoestima, los miedos e inseguridades, el peso de la responsabilidad y que se niegue su deseabilidad y sexualidad, dice.

La alcaldesa de Barcelona lamenta las críticas recibidas: "En las redes sociales he tenido que aguantar miles de twits y fotos con insultos, o mentiras horribles como que me reía de las víctimas del atentado terrorista en las Ramblas mientras escondía 'un cirio' debajo de mi camisa (era la hernia de mi ombligo, cuatro meses después de dar a luz)".

Y también se sincera tras haber pasado dos años y medio con una hernia dolorosa: "No era grave, no era cuestión de vida o muerte, pero a mí me ha condicionado mi vida y mi autoestima". "Dos años y medio después, a los machistas imbéciles que me habéis insultado por tener un bulto en la barriga... que os den. No tengo nada más que deciros", añade.

En cambio, Colau ha dado gracias a la generosidad de las madres que sufren, y acaba: "En 2020, seguiremos trabajando por un mundo feminista, es decir, un mundo que ponga la vida en el centro. Todas las vidas y con todos los cuidados posibles. Para todas y todos".